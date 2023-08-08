Бригадный генерал Грузии обвинил Запад в попытке открыть второй фронт против РФ

США со странами Евросоюза максимально активизировались ради того, чтобы открыть второй фронт против России под предлогом сохранения целостности Грузии, заявил 8 августа «Известиям» грузинский бригадный генерал страны Тристан Цителашвили.

«Они хотят начать еще одну военную операцию против России с территории Грузии. Но сейчас грузинский народ и власть делают всё для того, чтобы не вспыхнул конфликт в Абхазии и Южной Осетии», — сказал он.

Цителашвили заверил, что всё общество Грузии вместе с властями мобилизовано ради того, чтобы планам посольства США и стран ЕС не суждено было сбыться.

«США задействовали сейчас в Грузии всю агентуру для открытия второго фронта, но делают они это только для ослабления России, а не для того, чтобы сохранить целостность Грузии», — подчеркнул военный.

Накануне, 7 августа, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявление Госдепа США на тему годовщины событий 2008 года на Южном Кавказе. Он отметил: если бы американская администрация была действительно привержена обеспечению мира на Южном Кавказе, ей следовало бы способствовать заключению Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом юридически обязывающего соглашения о неприменении силы, а не «нагнетать обстановку».

4 августа директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что западные страны оказывают неприкрытое давление на Грузию из-за ее диалога с Россией. Он добавил, что решение возобновить авиасообщение с Грузией было принято для «облегчения контактов между грузинским и российским народами».