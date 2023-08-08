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Байден пошутил по поводу «списания со счетов» из-за своего возраста

Байден пошутил, что знает, как чувствует себя человек, списанный со счетов из-за возраста
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rod Lamkey
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Президент США Джо Байден на встрече с игроками бейсбольного клуба «Хьюстон Астрос» в понедельник, 7 августа, пошутил, что знает, каково быть списанным со счетов из-за возраста.

Так он прокомментировал работу менеджера команды 74-летнего Дасти Бейкера. Байден отметил, что болел за него, когда тот сам был игроком в бейсбол.

«Это непросто, когда люди списывают тебя со счетов и говорят, что твой расцвет миновал. Черт, я в этом что-то понимаю», — приводит его слова газета Politico.

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Ранее, 24 июля, телеканал NBC News отмечал, что команда президента США разрабатывает меры для того, чтобы американский лидер не спотыкался на публичных мероприятиях.

До этого, 20 июля, Байден не смог самостоятельно покинуть сцену после выступления на мероприятии в Филадельфии. Американский лидер после завершения речи поблагодарил аудиторию, а затем с озадаченным видом повернулся к одному из помощников и развел руками.

Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение заставляет многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Действующий президент неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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