СМИ сообщили о работе команды Байдена над тем, чтобы он не спотыкался на людях

Команда президента США Джо Байдена разрабатывает меры, чтобы американский лидер больше не спотыкался на публичных мероприятиях. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил телеканал NBC News.

«Помощники Джо Байдена поняли, что у них возникла проблема в прошлом месяце, когда президент споткнулся о мешок с песком — сильно — на выпускной церемонии в Военно-воздушной академии. После этого некоторые из них собрались, чтобы выяснить, что могло пойти не так, а также как сделать так, чтобы такой неловкий и опасный инцидент никогда больше не повторился», — передает канал.

Авторы отмечают, что члены Республиканской партии рассматривают возраст 80-летнего президента США как один из способов борьбы в ходе предвыборной кампании за пост лидера страны. Так, экс-президент Дональд Трамп опубликовал видео с подборкой кадров, на которых Байден падает или спотыкается.

«Советники Байдена предпринимают шаги, чтобы свести к минимуму физические трудности, одновременно наращивая двойную стратегию, чтобы превратить электоральную слабость в силу», — подчеркивает NBC News.

Физическое состояние главы государства беспокоит и представителей европейских союзников США. Бывший дипломат одной из западных стран анонимно сообщил телеканалу, что люди переживают о физической немощности президента, а к окончанию второго президентского срока Байдену будет уже 86 лет.

Кроме того, президент стал чаще использовать укороченные трапы для посадки на борт самолета, а также пропустил совместные ужины с партнерами на саммитах G20 в Индонезии в 2022 году и на саммите НАТО в Литве в минувшем месяце. Однако авторы утверждают, что это связанно с загруженностью Байдена делами государства в период поездок за границу.

Днем ранее газета New York Post написала, что американский президент более 30 лет назад сделал предсказание о том, что к 2020 году его «не будет в живых». Он рассказал об этом во время выступления в Детройтском юридическом колледже, будучи сенатором от штата Делавэр.

До этого, 22 июля, глава американского государства во время выступления в Белом доме назвал себя искусственным интеллектом.

Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение заставляет многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Действующий президент неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.