Артрасчет гаубицы Д-30 уничтожил танк и БМП противника на тактическом направлении

Артиллерийский расчет гаубицы Д-30 под командованием гвардии главного старшины Виталия Воронова вел огневую поддержку подразделений российских вооруженных сил, которые сражались с украинскими боевиками на одном из тактических направлений. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации во вторник, 8 августа, рассказали в Минобороны РФ.

Под непрерывным огнем противника расчет гаубицы Д-30 в составе гвардии сержанта Дениса Устимова и гвардии рядового Александра Мануйлова уничтожал в местах сосредоточения военную технику и живую силу противника, когда тот пытался перейти в наступление.

Командир расчета Воронов подобрал выгодную огневую позицию, подчиненные обеспечили ее качественную маскировку, поэтому расчет мог долгое время поражать объекты боевиков и подавлять их огневые точки. Благодаря прицельной стрельбе расчета удалось уничтожить один танк и одну боевую машину пехоты противника, а также большое количество живой силы противника. Это заставило врага отступить и надолго отказаться от попыток атаковать.

Днем ранее, 7 августа, в Минобороны рассказали, как старший сержант Александр Самарин в условиях непрекращающегося артобстрела смог расположить маскирующие аэрозольные завесы на стратегически важных участках. Это обеспечило защиту позиций ВС РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.