Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетным боеприпасом
Мир
В МИД РФ назвали фейком данные о якобы недовольстве послом Китая
Происшествия
Мэр Донецка сообщил о пожаре в университете после обстрела ВСУ
Общество
Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Мир
Суд обязал Трампа ответить прокуратуре насчет ограничения постов в соцсетях
Происшествия
Боевики ВСУ нанесли удары по Донецку кассетными боеприпасами
Мир
Беспилотники коалиции США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
Армия
Разведчик ВС России заявил о выкуривании ВСУ на купянском направлении
Мир
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Китае
Мир
Одиннадцать человек пострадали при опрокидывании вагона в Ницце
Мир
Один человек погиб при столкновении буксира с танкером в Суэцком канале
Общество
Прокуратура проверит информацию о содержании волков под Новороссийском
Мир
Умерла глава Французской академии Элен Каррер д'Анкосс
Сюжет:

Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны РФ в воскресенье, 6 августа, сообщило о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

В ведомстве отметили профессионализм старшего сержанта Александра Самарина, который отвечал за противодействие средствам разведки и управления техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ). В условиях непрекращающегося артобстрела он расположил маскирующие аэрозольные завесы на стратегически важных участках, обеспечив защиту позиций ВС РФ.

Кроме того, в один из дней Самарин вместе с другими бойцами противостоял группе националистов, закрепившейся на территории населенного пункта. Обнаружив опорный пункт противника, старший сержант приблизился и открыл шквальный огонь. Пока боевики направили все силы на то, чтобы отразить атаку, российская группа зашла в тыл. Благодаря этому, задача была выполнена без потерь.

Еще в МО рассказали о заслугах командира саперного взвода, лейтенанта Артема Морозова. Под его началом военные инженеры выполняли задачи по укреплению оборонительных рубежей и блокированию диверсионно-разведывательных групп и десантов ВСУ.

По прибытии в заданный район саперы изучили местность, а затем в кратчайшие сроки произвели минирование наиболее опасных участков и направлений. Впоследствии противотанковые и противопехотные заграждения, оборудованные группой Морозова, помогли пресечь деятельность украинских боевиков. Противник, потеряв часть бронетехники и живой силы, был вынужден отступить.

Штурмовая качка: войска РФ провели успешные контратаки под Купянском
Наступление противника выдыхается, наши части берут инициативу в свои руки, полагают эксперты

Накануне в Минобороны сообщили, что ВС РФ освободили Новоселовское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Работу по зачистке населенного пункта от формирований ВСУ провела Западная группировка войск.

Тогда же стало известно, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) удалось ликвидировать украинский склад боеприпасов и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023