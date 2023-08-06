Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Министерство обороны РФ в воскресенье, 6 августа, сообщило о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

В ведомстве отметили профессионализм старшего сержанта Александра Самарина, который отвечал за противодействие средствам разведки и управления техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ). В условиях непрекращающегося артобстрела он расположил маскирующие аэрозольные завесы на стратегически важных участках, обеспечив защиту позиций ВС РФ.

Кроме того, в один из дней Самарин вместе с другими бойцами противостоял группе националистов, закрепившейся на территории населенного пункта. Обнаружив опорный пункт противника, старший сержант приблизился и открыл шквальный огонь. Пока боевики направили все силы на то, чтобы отразить атаку, российская группа зашла в тыл. Благодаря этому, задача была выполнена без потерь.

Еще в МО рассказали о заслугах командира саперного взвода, лейтенанта Артема Морозова. Под его началом военные инженеры выполняли задачи по укреплению оборонительных рубежей и блокированию диверсионно-разведывательных групп и десантов ВСУ.

По прибытии в заданный район саперы изучили местность, а затем в кратчайшие сроки произвели минирование наиболее опасных участков и направлений. Впоследствии противотанковые и противопехотные заграждения, оборудованные группой Морозова, помогли пресечь деятельность украинских боевиков. Противник, потеряв часть бронетехники и живой силы, был вынужден отступить.

Накануне в Минобороны сообщили, что ВС РФ освободили Новоселовское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Работу по зачистке населенного пункта от формирований ВСУ провела Западная группировка войск.

Тогда же стало известно, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) удалось ликвидировать украинский склад боеприпасов и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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