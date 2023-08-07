Восьмилетний мальчик погиб в аквапарке в Тульской области

Восьмилетний ребенок утонул в аквапарке в городе Щекино Тульской области. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ в своем Telegram-канале.

«Следствием установлено, что днем 6 августа 2023 года в одном из аквапарков, расположенных в городе Щекино Тульской области, восьмилетний мальчик, оставшись в воде без присмотра взрослых, утонул. Исчезновение мальчика заметил его старший брат, который позвал взрослых на помощь», — говорится в сообщении.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В настоящее время проводится судмедэкспертиза. Следствие допросило очевидцев и изъяло документацию для проверки.

Ранее, 26 июля, сообщалось, что в Ростове-на-Дону в аквапарке погиб четырехлетний ребенок. Мальчика нашли без сознания в бассейне. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Позднее очевидцы рассказали «Известиям», что ребенка пытались реанимировать на месте. За ним не усмотрели, притом что за бассейном наблюдали четыре сотрудника аквапарка.