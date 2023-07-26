В Ростове-на-Дону в аквапарке погиб ребенок

В Ростове-на-Дону в аквапарке погиб четырехлетний ребенок. Об этом в среду, 26 июля, сообщили в пресс-службе регионального СК.

«Мальчик со своей семьей прибыл для проведения досуга в аквапарк, ребенок плавал бассейне. Спустя некоторое время мальчика обнаружили в бассейне без сознания», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.238 УК РФ («Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее, 23 июля, четырехлетняя девочка утонула в бассейне в частном доме в поселке Красные Баррикады Астраханской области. Она самостоятельно забралась в воду и погибла. В это время отец ребенка спал, а мать отвлеклась на домашние дела.