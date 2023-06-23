Четырехлетняя девочка утонула в бассейне в частном доме в Астраханской области
Четырехлетняя девочка утонула в бассейне в частном доме в поселке Красные Баррикады Астраханской области. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.
Следователи выяснили, что девочка забралась в каркасный бассейн и утонула. В это время отец ребенка спал, а мать отвлеклась на домашние дела.
«Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть ребенка. Указанный бассейн был расположен таким образом, что ребенку не составило труда в него забраться», — говорится в сообщении ведомства.
В апреле семилетний мальчик утонул на тренировке в бассейне в Москве. Уголовное дело было возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».