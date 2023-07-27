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Очевидцы рассказали «Известиям» подробности гибели ребенка в аквапарке Ростова-на-Дону

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Фото: СК РФ/rostov.sledcom.ru
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В социальных сетях активно обсуждают сообщение о гибели четырехлетнего мальчика в аквапарке Ростова-на-Дону, обвиняя в произошедшем то спасателей, то родителей. «Известия» пообщались с очевидцами событий и в четверг, 27 июля, узнали подробности инцидента.

Одна из собеседниц, Марина Громова, плавала с дочерью в том же бассейне, где утонул мальчик. По ее словам, она не видела момент гибели, а узнала о происходящем, только когда ребенка достали из воды и пытались привести в сознание.

«Его достали, начали откачивать, делали непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, постоянно переворачивали, чтобы вода вытекала. Она (сотрудница аквапарка. — Ред.) прям профессионально делала массаж, со знанием дела, с какой-то штукой медицинской прибежала. Может, она из медкабинета дежурная. Потом приехала скорая», — поделилась женщина.

По словам Громовой, отец мальчика бегал и кричал на спасателей, что те «недосмотрели». При этом она отмечает, что за данным бассейном наблюдали четыре сотрудника аквапарка.

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О гибели четырехлетнего мальчика в аквапарке Ростова-на-Дону ранее 26 июля сообщили в пресс-службе регионального СК. Известно, что ребенок плавал в бассейне, а спустя некоторое время его обнаружили там без сознания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.238 УК РФ («Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Позже глава администрации города Алексей Логвиненко выразил соболезнования родителям погибшего ребенка. Также он сообщил, что 27 июля будут проведены проверки общественных мест с открытыми бассейнами на наличие мер безопасности.

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