Администрация Ростова-на-Дону проведет проверки после гибели ребенка в аквапарке

Сотрудники администрации Ростова-на-Дону проведут проверки после гибели четырехлетнего ребенка в аквапарке «Осьминожек». Об этом в среду, 26 июля, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

«С завтрашнего дня сотрудниками администрации совместно с компетентными органами будут проведены проверки общественных мест с открытыми бассейнами на наличие мер безопасности: спасателей, медицинских работников», — говорится в сообщении.

Глава администрации города принес соболезнования родным и близким ребенка и призвал всех родителей не оставлять детей без присмотра на воде.

Также Логвиненко сообщил, что правоохранительные органы дадут свою оценку произошедшей трагедии.

О гибели четырехлетнего мальчика в аквапарке Ростова-на-Дону ранее 26 июля сообщили в пресс-службе регионального СК. Известно, что ребенок плавал в бассейне, а спустя некоторое время его обнаружили там без сознания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.238 УК РФ («Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека»).