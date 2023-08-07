Мединский объяснил наличие в новых учебниках по истории главы про СВО

Глава о спецоперации по защите Донбасса в новых учебниках по истории была необходима, ее отсутствие стало бы ханжеством, заявил 7 августа помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на презентации нового единого учебника по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов.

«Наша задача, в целом учебника истории, с интересом, понятно и аргументировано рассказать не только о событиях в истории XX века, но и о событиях новейшей истории», — сказал он на пресс-конференции ТАСС.

Он обратил внимание, что по требованиям государства учебник истории изучается до момента последний событий, до момента публикации учебника. Мединский добавил, что рассказывать об Олимпиаде в Сочи, проведение чемпионата мира по футболу, пандемию коронавируса, и не упомянуть спецоперацию было бы ханжеством.

Отдельная глава учебников посвящена спецоперации, она написана, как обращение к школьникам. Он добавил, что первыми читателями главы стали его дети. Причем после этого информацию правили.

«Об этом сейчас говорят все, об этом думают в семьях и школах», — указал Мединский.

Он подчеркнул, что специалисты тщательно отнеслись к содержанию главы. А публикация фотографий героев спецоперации была согласована с их семьями, детьми, командирами.

Ранее в этот день Мединский уточнил, что разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах развития России в новых учебниках полностью переработаны и переписаны.

Занятия по новому учебнику по истории для 10–11 классов начнутся с 1 сентября.

В июне министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в новых учебниках по истории авторы отразят последние изменения территориального состава РФ, а также ход спецоперации. В них добавят портреты современных героев, актуальные карты и другие материалы, посвященные событиям новейшей истории России.

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости не допустить искажения преподавания истории. Он призвал исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности и извращенное толкование истории.