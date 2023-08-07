Семилетний мальчик утонул в Санкт-Петербурге

Семилетний мальчик утонул во время купания в пруду в Красносельском районе Санкт-Петербурга, об этом в понедельник, 7 августа, сообщил источник «Известий».

Мальчик 2016 года рождения утонул в пруду в районе улицы Маршала Казакова и Проспекта Героев, сказал собеседник.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее, 2 августа стало известно, что в канализационном коллекторе в Новосибирской области погиб ребенок. Уточнялось, что инцидент произошел на территории дачного поселка Кудряшовский.