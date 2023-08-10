11 августа — Рождество Николая Чудотворца: история праздника, что нельзя делать

Каждый год Русская православная церковь отмечает Рождество Николая Чудотворца в память об одном из самых любимых и почитаемых святых в России. В 2023 году торжество выпадает на пятницу. О том, какие чудеса творил святой и что нельзя делать в его праздник, читайте в материале «Известий».

Рождество Николая Чудотворца в 2023 году — история

Николай Чудотворец родился около 270 года в городе Патаре у благочестивых Феофана и Нонны. Согласно легенде, супруги долгое время не могли завести детей и усердно молились Богу, обещая, что их первенец будет посвящен Господу, и их молитвы были услышаны.

Еще будучи младенцем Николай начал проявлять христианское послушание. Во время крещения новорожденный святой три часа простоял в купели без поддержки, а в среду и пятницу (постные дни) принимал молоко матери лишь раз в день после вечерней молитвы родителей.

В детстве и юношестве Николай проявлял живой интерес к Божественному Писанию и делал успехи в учебе. Епископ Патарский, дядя будущего святого, сделал его чтецом, а затем возвел в сан священника. Молодой человек проводил время в труде и молитве. Когда умерли его родители, он раздал всё имущество нуждающимся.

Позже он отправился в Иерусалим, чтобы посетить святые места. По дороге Николай спас от гибели судно, которое должно было затонуть, усмирив волны молитвой. В течение жизни он еще не раз помогал морякам, поэтому они считают Николая Чудотворца своим покровителем.

После возвращения на родину святой хотел принять подвиг безмолвия, однако Господь направил его по другому пути. Николай стал епископом Мир Ликийских и поддерживал свою паству во время гонений на христиан при римском императоре Диоклетиане. Вместе с другими верующими Николай был заключен в темницу, но даже тогда не потерял стойкости духа, своим примером помогая другим переживать пытки и лишения.

Когда к власти пришел святой равноапостольный император Константин, епископ вернулся к своей пастве. Еще при жизни он стал заступником невинно осужденных, избавив от несправедливой казни трех мужей и трех военачальников. Николай также спас от голода город Миры. Явившись во сне итальянскому купцу, он попросил приехать в город и продать там зерно, оставив в залог три золотые монеты. После пробуждения торговец обнаружил у себя эти деньги и решил исполнить просьбу святого.

Точно неизвестно, когда на Руси начали отмечать Рождество Николая Чудотворца. Самые ранние упоминания об этом празднике относятся к XII-XIII векам, а в церковном календаре он появился в XIV веке. Во время правления Екатерины Великой торжество было упразднено и возродилось только в 2004 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Примечательно, что празднование Рождества Николая Чудотворца — исключительно русская традиция. При этом помимо Рождества Христова православная церковь отмечает дни рождения только двух святых — Богородицы и Иоанна Крестителя, непосредственно связанных с пришествием в мир Спасителя.

В чем помогает Николай Чудотворец

Считается, что к Николаю Чудотворцу верующий может обратиться с любой проблемой — святой услышит и не оставит без заступничества. Он оберегает моряков, военных и путешественников, а также защищает от несправедливого суда и помогает встать на правильный путь тем, кто оступился. Незамужние девушки просят святого Николая о счастливом браке и здоровых детях, а замужние — о мире в семье. Кроме того, молитва перед образом этого святого может помочь в выздоровлении, преодолении конфликтов и избавлении от зависимостей.

Рождество Николая Чудотворца в 2023 году — что можно и нельзя делать

В Рождество Николая Чудотворца верующим желательно посетить службу или уделить время молитве дома. Можно просить святого о здоровье для себя и близких, успехе в делах и защите от разнообразных бед.

В праздник нельзя ссориться, расстраивать кого либо и отказывать нуждающимся в помощи. Кроме того, по возможности стоит избегать тяжелой работы, день лучше посвятить духовному очищению.

Согласно народным приметам, в Рождество Николая Чудотворца нельзя стирать белье, убираться, работать в огороде и шить, иначе можно навлечь на себя неудачи. Также существует поверье, что в этот день не следует давать в долг, а все вопросы, связанные с финансами, стоит отложить на послеобеденное время.

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