6 августа — День памяти святых Бориса и Глеба: история и смысл праздника

Ежегодно 6 августа верующие празднуют День памяти святых страстотерпцев Бориса и Глеба — первых святых на Руси, канонизированных и русской, и византийской церквями. В 2023 году торжество выпадает на воскресенье. О том, в чем смысл христианского подвига братьев и с какими молитвами к ним обращаются, читайте в материале «Известий».

Когда День памяти святых Бориса и Глеба в 2023 году

Празднования в честь страстотерпцев Бориса и Глеба проводятся три раза в год: 15 мая, 6 августа и 18 сентября. Первый праздник отмечается в память о перенесении мощей святых в новую Борисоглебскую церковь в 1115 году. Второй установлен в память об убийстве Бориса у реки Альты. В третий праздник верующие вспоминают о мученической смерти Глеба.

День памяти святых Бориса и Глеба — история

У святого равноапостольного князя Владимира, который крестил Русь, сделав христианство ее основной религией, было много сыновей, Борис и Глеб — младшие. Согласно легенде, братья воспитывались в православной вере, были добры и смиренны. Каждый из них получил в управление удел: Борис — в Ростове, а Глеб — в Муроме.

По одной из версий, Владимир намеревался пойти против устоявшегося порядка наследования, завещав киевский престол не старшему сыну Святополку, а Борису. Узнав об этом, Святополк попытался свергнуть отца, но его намерения были раскрыты, и он оказался в заточении. Бориса же Владимир отправил со своей дружиной в поход против печенегов.

Однако во время похода великий князь умер, и Святополк всё же сумел захватить власть. Весть об этом достигла Бориса, когда он возвращался домой, так и не встретив врагов. Дружинники предложили ему захватить Киев силой, но князь отказался, ответив, что не может поднять руку на старшего брата. После этого большая часть воинов покинула его.

Борис был убит в 1015 году по приказу Святополка в своем шатре на берегу реки Альты. Убийцы застали его за молитвой, а перед смертью князь пожелал мира своим врагам и своему брату. Тело Бориса было тайно захоронено в храме Василия Великого в Вышгороде.

После этого Святополк отправил Глебу весть о болезни Владимира и призвал его в Киев. Обманутый младший брат поспешил во владения своего отца, не зная, что они ему уже не принадлежат. В пути он получил предупреждение о кознях Святополка от другого брата — князя новгородского Ярослава. Однако Глеб тоже не пожелал идти против родного человека. Убийцы настигли его около Смоленска, и князь не стал противиться своей участи.

В 1019 году Ярослав разбил войска Святополка и стал князем киевским. Несколько лет он искал могилу Глеба, похороненного на месте убийства, чтобы братья могли воссоединиться не только на небесах, но и на земле. В итоге их мощи были погребены в храме Василия Великого, который вскоре сгорел.

Затем тела святых, оказавшиеся нетленными, перенесли в специально построенную часовню. В 1026 году Ярослав построил в Вышгороде первый Борисоглебский храм.

Почему Борис и Глеб — первые русские святые

Современникам поведение Бориса и Глеба казалось странным, ведь на захват престола и тем более на убийство брата в то время следовало ответить силой. Однако с точки зрения христианства святые совершили духовный подвиг, на который способен не каждый — страстотерпчество.

Страстотерпцами называют праведников, которые погибли от рук убийц, но не возненавидели их. Смысл этого подвига в том, чтобы перед лицом несправедливой смерти по примеру Христа безропотно принять свою участь, сохранив в сердце любовь и умение прощать даже своих врагов.

Борис и Глеб могли получить власть и славу, но предпочти не разжигать междоусобную войну. Они также не пожелали проливать кровь брата, хотя знали, что их ждет. Такое смирение и отсутствие корысти позволило причислить их к лику святых.

Что просят у святых Бориса и Глеба

Верующие обращаются к святым страстотерпцам Борису и Глебу, чтобы освободиться от зависти, ревности, злости, искушений и нетерпимости. Их также просят о помощи тем, кто защищает Родину на любом из возможных поприщ — от военного до политического. Кроме того, считается, что святые могут помочь в лечении различных болезней, разрешении конфликтных ситуаций и установлении мира в семье.

День памяти святых Бориса и Глеба в 2023 году — что нельзя делать

Православная церковь не устанавливает жестких запретов в День памяти святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Однако существует множество народных примет, которых придерживались в этот праздник на Руси.

Считалось, что в День святых Бориса и Глеба созревает хлеб. Однако приступать к уборке урожая не стоило, иначе в поле мог случиться пожар. Кроме того, нельзя было делать уборку в доме, чтобы не лишить семью достатка. Должникам следовало отдать долги до праздника, тогда они не столкнутся еще с большим безденежьем.

В день святых страстотерпцев Бориса и Глеба разрешалось собирать черемуху и другие ягоды. До восхода солнца люди пересчитывали свои накопления, чтобы денег всегда хватало. Этот праздник считался благоприятным для брака. Однако делать предложение руки и сердца 6 августа не стоило, так как избранница, скорее всего, откажет.

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