Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом анонсировал скорую подготовку боевиков ВСУ пилотированию F-16
Культура
В работу поступил сиквел мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»
Спорт
«Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома из «Зенита»
Мир
Во Львовской области за сутки снесли три памятника советской эпохи
Мир
Истребители коалиции США 14 раз нарушили воздушное пространство в Сирии
Мир
СМИ сообщили о бросившем Меркель под дождем на открытии фестиваля муже
Общество
Путин поручил представить предложения о льготной ипотеке для учителей к ноябрю
Мир
Умерла ирландская певица Шинейд О’Коннор
Мир
Генсек ООН выразил поддержку президенту Нигера Базуму
Спорт
«Сочи» со счетом 3:1 обыграл «Факел» в матче Кубка России
Наука и техника
Российский экипаж МКС проведет на орбите психологическое исследование
Мир
Самолет F-15 ВВС Саудовской Аравии разбился вместе с экипажем
Политика
Путин отметил характер отношений РФ с Египтом и реализуемые проекты
Сюжет:

28 июля — День Крещения Руси: история и традиции праздника

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ежегодно 28 июля Русская православная церковь (РПЦ) отмечает один из важнейших религиозных праздников — День Крещения Руси. В 2023 году он выпадает на пятницу. О том, как князь Владимир выбрал религию для своей страны и какие традиции соблюдаются во время праздника, читайте в материале «Известий».

День Крещения Руси в 2023 году — дата

День Крещения Руси празднуется 28 июля, в День памяти святого равноапостольного князя Владимира, который и сделал православие основной российской религией.

Отмечать этот праздник от имени Архиерейского собора РПЦ предложил патриарх Алексий II в 2008 году. Два года спустя Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента РФ, внес День Крещения Руси в список государственных памятных дат.

День Крещения Руси в 2023 году — история

До 30 лет князь Владимир был язычником, как и большинство его подданных. Однако эта религия имела серьезный недостаток — в ней было слишком много божеств, что провоцировало конфликты между почитателями разных идолов. Понимая необходимость единой веры для укрепления государства, князь решил обратиться к одной из мировых религий.

Согласно «Повести временных лет», Владимир пригласил в Киев послов из разных стран, чтобы узнать об их вере и сделать выбор. Мусульманство князь отверг, потому что строгие законы этой религии запрещают пить алкоголь, остальные вероучения также не пришлись ему по душе. Заинтересовать князя смог христианский проповедник, рассказавший о сотворении мира и Страшном суде.

Петров пост – 2023: когда начинается, что нельзя делать
Традиции и правила одного из самых легких постов в православии

После этого Владимир отправил своих людей, чтобы они сами посмотрели, какая религия лучше. Вернувшись, посланники с восторгом рассказали о роскошных богослужениях в соборе Святой Софии в Константинополе, после чего князь сделал окончательный выбор в пользу православия.

Однако гордому правителю Руси не хотелось подчиняться византийскому императору после принятия христианства. Поэтому он захватил город Корсунь (Херсонес) и потребовал у главы Византийской империи Василия II отдать ему в жены свою сестру Анну. Тот согласился, но при условии, что Владимир обратится в христианскую веру. Князь крестился в 988 году.

В том же году Владимир вернулся в Киев, где приказал уничтожить всех языческих идолов и крестить всех жителей города. Таинство происходило в месте впадения реки Почайны в Днепр. С этого момента началось широкое распространение христианства на Руси, которое продолжалось еще более 100 лет.

На государственном уровне День Крещения Руси впервые отпраздновали при императоре Алексее III в 1888 году по случаю 900-летнего юбилея этого события. Тысячелетие прихода православия в Россию отмечали и в Советском Союзе в 1988 году. С 2010 года праздник стал ежегодным.

День Крещения Руси в 2023 году — традиции

В День Крещения Руси в храмах по всей стране проходят богослужения. Службы ведутся по уставу великого праздника, а в полдень звучит праздничный колокольный звон. В честь торжества также принято совершать крестный ход. Один из самых массовых проходит в Москве — верующие идут от Успенского собора в Кремле к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме.

День Крещения Руси в 2023 году — мероприятия

В День Крещения Руси проходят не только религиозные, но и светские мероприятия. С поздравлениями выступают официальные лица, устраиваются праздничные концерты, ярмарки, представления. По телевидению показывают документальные и художественные фильмы о князе Владимире, православные каналы ведут трансляцию богослужений.

Устроено с умом: почему на Руси строили храмы во имя Божественной мудрости
Какие тайны хранят соборы святой Софии

Ранее «Известия» рассказали, как в России празднуют День памяти святой равноапостольной княгини Ольги.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023