28 июля — День Крещения Руси: история и традиции праздника

Ежегодно 28 июля Русская православная церковь (РПЦ) отмечает один из важнейших религиозных праздников — День Крещения Руси. В 2023 году он выпадает на пятницу. О том, как князь Владимир выбрал религию для своей страны и какие традиции соблюдаются во время праздника, читайте в материале «Известий».

День Крещения Руси в 2023 году — дата

День Крещения Руси празднуется 28 июля, в День памяти святого равноапостольного князя Владимира, который и сделал православие основной российской религией.

Отмечать этот праздник от имени Архиерейского собора РПЦ предложил патриарх Алексий II в 2008 году. Два года спустя Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента РФ, внес День Крещения Руси в список государственных памятных дат.

День Крещения Руси в 2023 году — история

До 30 лет князь Владимир был язычником, как и большинство его подданных. Однако эта религия имела серьезный недостаток — в ней было слишком много божеств, что провоцировало конфликты между почитателями разных идолов. Понимая необходимость единой веры для укрепления государства, князь решил обратиться к одной из мировых религий.

Согласно «Повести временных лет», Владимир пригласил в Киев послов из разных стран, чтобы узнать об их вере и сделать выбор. Мусульманство князь отверг, потому что строгие законы этой религии запрещают пить алкоголь, остальные вероучения также не пришлись ему по душе. Заинтересовать князя смог христианский проповедник, рассказавший о сотворении мира и Страшном суде.

После этого Владимир отправил своих людей, чтобы они сами посмотрели, какая религия лучше. Вернувшись, посланники с восторгом рассказали о роскошных богослужениях в соборе Святой Софии в Константинополе, после чего князь сделал окончательный выбор в пользу православия.

Однако гордому правителю Руси не хотелось подчиняться византийскому императору после принятия христианства. Поэтому он захватил город Корсунь (Херсонес) и потребовал у главы Византийской империи Василия II отдать ему в жены свою сестру Анну. Тот согласился, но при условии, что Владимир обратится в христианскую веру. Князь крестился в 988 году.

В том же году Владимир вернулся в Киев, где приказал уничтожить всех языческих идолов и крестить всех жителей города. Таинство происходило в месте впадения реки Почайны в Днепр. С этого момента началось широкое распространение христианства на Руси, которое продолжалось еще более 100 лет.

На государственном уровне День Крещения Руси впервые отпраздновали при императоре Алексее III в 1888 году по случаю 900-летнего юбилея этого события. Тысячелетие прихода православия в Россию отмечали и в Советском Союзе в 1988 году. С 2010 года праздник стал ежегодным.

День Крещения Руси в 2023 году — традиции

В День Крещения Руси в храмах по всей стране проходят богослужения. Службы ведутся по уставу великого праздника, а в полдень звучит праздничный колокольный звон. В честь торжества также принято совершать крестный ход. Один из самых массовых проходит в Москве — верующие идут от Успенского собора в Кремле к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме.

День Крещения Руси в 2023 году — мероприятия

В День Крещения Руси проходят не только религиозные, но и светские мероприятия. С поздравлениями выступают официальные лица, устраиваются праздничные концерты, ярмарки, представления. По телевидению показывают документальные и художественные фильмы о князе Владимире, православные каналы ведут трансляцию богослужений.

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