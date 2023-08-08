Реклама
Прямой эфир
Мир
CNN сообщил об одобрении США отправки на Украину первой партии танков Abrams
Мир
Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей из-за зернового коридора
Мир
Беспилотники возглавляемой США коалиции опасно сблизились с Су-35 РФ в Сирии
Общество
В «Москвариуме» на ВДНХ родился дельфиненок Локи
Мир
Дочь первого президента Алжира призвала к созданию ассоциации стран Африки
Мир
Захарова уличила Госдеп США во вранье по отказу РФ от диалога с Киевом
Мир
NYT сообщила о жалобах ВСУ на слабую подготовку НАТО и неподходящую технику
Экономика
Турецкая лира упала до нового рекордно низкого уровня
Мир
Режиссер фильма «Изгоняющий дьявола» Фридкин умер в возрасте 87 лет
Происшествия
Поселок в Горловке частично обесточен из-за обстрела ВСУ
Общество
Кравцов рассказал о роли новых учебников истории в борьбе с фейками
Спорт
Футболист Неймар летом намерен уйти из ПСЖ
Мир
В Одесской области для отдыхающих откроют морские пляжи

9 августа — День памяти жертв атомного удара в Нагасаки: хронология трагедии

0
Фото: Global Look Press/Xinhua
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ежегодно 9 августа в мире почитают память жертв атомной бомбардировки японского города Нагасаки. Эта трагедия наряду с атакой на Хиросиму оставила неизгладимый след в истории человечества. «Известия» напоминают читателям хронологию событий и уроки, которые вынес мир.

День памяти жертв Нагасаки – 2023: история

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки по сей день остаются единственными примерами боевого применения ядерного оружия.

Подготовка к атаке на японские города началась летом 1944 года. С этими целями на остров Тиниан в архипелаге Марианских островов была отправлена американская 509-я смешанная авиационная группа. 25 июля 1945 года американский лидер Гарри Трумэн отдал приказ бомбить одну из следующих целей: Хиросиму, Киото, Кокуру, Ниигату или Нагасаки.

Рухнули все представления о зле: с чего началась и чем закончилась бомбардировка Хиросимы и Нагасаки
Почему 6 августа мы отмечаем Всемирный день за запрещение ядерного оружия

6 августа бомбежке подверглась Хиросима. На город сбросили атомную бомбу «Малыш» с урановым зарядом, тротиловый эквивалент которого составлял около 20 тыс. т.

А 9 августа американская авиация атаковала Нагасаки. В 11:01 по местному времени на город обрушилась бомба «Толстяк» с плутониевым зарядом, тротиловый эквивалент которого равен 20 тыс. т. Эта бомба была почти вдвое мощнее использованной в Хиросиме, но неточности в прицеливании и особенности местного рельефа несколько снизили урон от взрыва.

Тем не менее ущерб, нанесенный атакой, был огромен — сразу после взрыва погибли 70 тыс. жителей, а впоследствии список пополнялся умирающими от лучевой болезни. Возникшие пожары уничтожили большую часть города.

Безъядерная несдержанность: как менялось отношение к ядерному оружию
Человечество проделало опасный путь от «ядерной эйфории» до «красной черты» и обратно

В совокупности бомбардировки унесли жизни более 200 тыс. японцев сразу после атаки и еще сотни тысяч умирали от последствий облучения. До настоящего момента перечень продолжает пополняться.

День памяти жертв Нагасаки – 2023: традиции

В настоящий момент в Японии проживают 113,6 тыс. человек, которые пережили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Большинство памятных мероприятий начинаются еще 6 августа — в День памяти жертв Хиросимы. Многие события и акции продолжаются вплоть до второй трагической годовщины.

Во всем мире люди возлагают цветы к мемориалам жертв бомбардировок.

В Японии ежегодно объявляют минуту молчания в память о трагических событиях. Граждане участвуют в ритуальном «Марше мира», официальные лица выступают с речью. В мемориальных парках и на площадях проходят ритуальные мероприятия в память о многочисленных потерях. Присутствуют выжившие после трагедии, родственники умерших и пострадавших, а зачастую и послы других стран.

Ранее «Известия» рассказали, как в Хиросиме в 2023 году почтили память жертв атомного взрыва.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023