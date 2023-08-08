9 августа — День памяти жертв атомного удара в Нагасаки: хронология трагедии

Ежегодно 9 августа в мире почитают память жертв атомной бомбардировки японского города Нагасаки. Эта трагедия наряду с атакой на Хиросиму оставила неизгладимый след в истории человечества. «Известия» напоминают читателям хронологию событий и уроки, которые вынес мир.

День памяти жертв Нагасаки – 2023: история

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки по сей день остаются единственными примерами боевого применения ядерного оружия.

Подготовка к атаке на японские города началась летом 1944 года. С этими целями на остров Тиниан в архипелаге Марианских островов была отправлена американская 509-я смешанная авиационная группа. 25 июля 1945 года американский лидер Гарри Трумэн отдал приказ бомбить одну из следующих целей: Хиросиму, Киото, Кокуру, Ниигату или Нагасаки.

6 августа бомбежке подверглась Хиросима. На город сбросили атомную бомбу «Малыш» с урановым зарядом, тротиловый эквивалент которого составлял около 20 тыс. т.

А 9 августа американская авиация атаковала Нагасаки. В 11:01 по местному времени на город обрушилась бомба «Толстяк» с плутониевым зарядом, тротиловый эквивалент которого равен 20 тыс. т. Эта бомба была почти вдвое мощнее использованной в Хиросиме, но неточности в прицеливании и особенности местного рельефа несколько снизили урон от взрыва.

Тем не менее ущерб, нанесенный атакой, был огромен — сразу после взрыва погибли 70 тыс. жителей, а впоследствии список пополнялся умирающими от лучевой болезни. Возникшие пожары уничтожили большую часть города.

В совокупности бомбардировки унесли жизни более 200 тыс. японцев сразу после атаки и еще сотни тысяч умирали от последствий облучения. До настоящего момента перечень продолжает пополняться.

День памяти жертв Нагасаки – 2023: традиции

В настоящий момент в Японии проживают 113,6 тыс. человек, которые пережили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Большинство памятных мероприятий начинаются еще 6 августа — в День памяти жертв Хиросимы. Многие события и акции продолжаются вплоть до второй трагической годовщины.

Во всем мире люди возлагают цветы к мемориалам жертв бомбардировок.

В Японии ежегодно объявляют минуту молчания в память о трагических событиях. Граждане участвуют в ритуальном «Марше мира», официальные лица выступают с речью. В мемориальных парках и на площадях проходят ритуальные мероприятия в память о многочисленных потерях. Присутствуют выжившие после трагедии, родственники умерших и пострадавших, а зачастую и послы других стран.

Ранее «Известия» рассказали, как в Хиросиме в 2023 году почтили память жертв атомного взрыва.