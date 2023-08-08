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9 августа — День победы русского флота у мыса Гангут: день воинской славы России

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Фото: Commons.wikimedia.org
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Каждый год 9 августа отмечается один из дней воинской славы РФ, посвященный победе русского флота над шведами у мыса Гангут — первому крупному военному успеху России в море. В 2023 году праздник выпадает на среду. О том, как Петр I перехитрил шведских адмиралов и какое значение имела победа в Гангутском сражении, читайте в материале «Известий».

День победы русского флота над шведами у мыса Гангут в 2023 году — история

Основными целями Российской империи в Северной войне (1700–1721 годы) были возвращение земель, захваченных Швецией в XVI–XVII веках, и свободный выход к Балтийскому морю. К 1714 году российские силы контролировали большую часть Финляндии, а также ключевые порты Эстляндии и Лифляндии. Однако в Балтийском море всё еще господствовали шведы.

В августе 1714 года в сторону Аландских шхер выдвинулись 99 русских галер и скампавей — легких гребных судов. Ими управляли 15 тыс. моряков во главе с генерал-адмиралом Федором Апраксиным. Предполагалось, что они усилят гарнизон в городе Або (современное название Турку), однако путь им преградил шведский флот из 15 линейных кораблей, трех фрегатов и отряда гребных судов. Командовал вражескими войсками вице-адмирал Густав Ватранг.

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Численное преимущество было на стороне русских, однако почти на каждом шведском корабле имелось крупнокалиберное оружие, представлявшее серьезную опасность для гребного флота.

Царь Петр I прибыл к месту сражения, чтобы взять на себя командование войсками. Оценив ситуацию, он решил построить наземную переправу в узком месте перешейка и перетащить по ней несколько скампавей. Предполагалось, что эти суда внезапно окажутся в тылу врага и дадут русским преимущество.

Однако Ватранг узнал о готовящемся маневре и направил к месту схода русских судов девять кораблей. Поняв, что противник разделил свои силы, царь не стал заниматься переправой, а сразу направил свои силы в атаку. На данный момент нельзя точно установить, был ли этот маневр запланирован, однако он принес результат.

Воспользовавшись тем, что летом в районе Гангута часто бывает штиль, Апраксин приказал 35 скампавеям обойти шведов. Из-за отсутствия ветра парусные суда противника потеряли маневренность, а артиллерийские залпы русских не достигали.

Решив, что наступление продолжится по тому же направлению, Ватранг отозвал один из своих отрядов, освободив прибрежный фарватер. В открывшуюся брешь тут же был нанесен еще один удар.

Шведские войска оказались окружены, к ним с предложением сдаться без боя был послан русский переговорщик. Однако шведы отказались, после чего Петр I приказал брать вражеские корабли на абордаж. Согласно некоторым источникам, царь сам участвовал в штурме, подавая пример морякам. После ожесточенного сражения шведы потерпели поражение.

Итоги Гангутского сражения

По итогам битвы у мыса Гангут шведы потеряли 10 кораблей и 360 человек личного состава. Русский флот лишился одного судна и 124 моряков. Раненых с обеих сторон оказалось примерно поровну — 350 у шведов и 342 у русских.

Битва у мыса Гангут стала первой крупной победой регулярного флота Российской империи. Она обеспечила ему свободный выход к Балтийскому морю, а также бесперебойную поддержку русских войск, расположенных в Финляндии. Кроме того, после этого боевые действия перешли на территорию Швеции.

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Помимо этого, Гангутское сражение продемонстрировало силу молодого русского флота, который разгромил гораздо более опытного противника. Петр I считал этот успех таким же важным, как победу в Полтавской битве — основном наземном сражении Северной войны.

День победы русского флота над шведами у мыса Гангут в 2023 году — интересные факты

В честь праздника «Известия» собрали несколько интересных фактов о Гангутском сражении.

  • После победы в Гангутском сражении Петр I получил звание вице-адмирала, а вместе с ним официальное жалование в размере чуть более 2,2 тыс. рублей в год.
  • Битва у мыса Гангут описывается по-разному в русских и шведских источниках того времени. Так, если верить шведам, они дважды отбили атаку противника, уступив лишь на третий раз. Однако в русских записях говорится только об одной атаке, которая и закончилась победой.
  • Кроме того, шведский командующий Нильс Эреншельд в своих мемуарах сообщает, что попал в плен к русским после того, как потерял сознание, продолжая сражаться с ранением до последней секунды. Однако в походных журналах Апраксина и Петра I зафиксировано, что бравый адмирал Эреншельд пытался сбежать на шлюпке со своими гренадерами, но был пойман русскими моряками.
  • По итогам битвы у мыса Гангут шведский флагман «Элефант» (в переводе на русский «слон») был захвачен и привезен в Санкт-Петербург. Осенью в Северной столице состоялись торжества в честь победы. Русские войска прошли под триумфальной аркой, на которой был изображен слон с сидящим у него на спине орлом и надписью «Русский орел мух не ловит».

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