В Минздраве исключили ограничения на УЗИ после решения Верховного суда

Дополнительных ограничений в правила проведения ультразвукового исследования (УЗИ) после решения Верховного суда не вводилось, сообщили 7 августа в пресс-службе Минздрава России.

В ведомстве подчеркнули, что введенные в 2020 году правила, согласно которым ультразвуковые исследования должны проводиться только по назначению лечащего врача, остаются в силе.

В министерстве объяснили, что в зависимости от типа УЗИ обследование может проходить с использованием контраста или анестезии, в результате чего могут возникнуть осложнения для здоровья. Этим и объясняется требование иметь направление от врача.

Ранее в этот день Верховный суд России принял решение о запрете проведения ультразвукового исследования (УЗИ) без направления врача или другого медицинского специалиста. Это произошло после жалобы пациентки, которой было отказано в проведении ультразвукового исследования в частной клинике.