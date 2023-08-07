Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
Происшествия
За неделю на дорогах Москвы зарегистрировали 163 ДТП
Мир
Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу об отравлении алкоголем 44 человек
Пресс-релизы
Развитие сотрудничества в сфере туризма на Дальнем Востоке обсудили на выездной сессии ВЭФ
Политика
Россияне подали более 400 тыс. заявлений на участие в ДЭГ
Авто
В Подмосковье за неделю выявили 57 неисправных грузовиков с опасным грузом
Мир
В Иране пожарные напоили водой спасенную черепаху
Экономика
Шведская Eastnine договорилась о продаже акций в Melon Fashion Group
Армия
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Угледара
Экономика
Чемезов назвал Путину план производства самолетов SSJ NEW и Ту-214
Армия
Группировка войск «Днепр» навела удар на район базирования боевиков
Армия
Концерн «Калашников» сообщил о планах увеличить объемы производства АК-12
Армия
Путин поручил увеличить долю производства «Ланцетов» и танков Т-90М «Прорыв»

Миронов рассказал о последней встрече с актрисой Мирошниченко на ее юбилее

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народный артист РФ Евгений Миронов поделился в понедельник, 7 августа, воспоминаниями о своей последней встрече с актрисой Ириной Мирошниченко.

Он рассказал, как полтора года назад выступал на юбилее артистки и читал ей стихи.

«Она меня пригласила, я вышел на сцену, читал ей стихи, а она сидела, смеялась... У меня прекрасные воспоминая. Она всегда будет у меня в сердце», — сказал Миронов в беседе с телеканалом «Звезда».

Женщина-шарм: умерла Ирина Мирошниченко
Девочка из Барнаула воплотила мечту своей мамы

Мирошниченко скончалась 3 августа в реанимации в возрасте 81 года после продолжительной болезни.

Соболезнования родным и близким актрисы выразил президент России Владимир Путин. Он отметил, что Мирошниченко принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров, легендарных мхатовцев, посвятивших свою жизнь театру и творчеству.

Прощание с актрисой Ириной Мирошниченко прошло 7 августа, в Московском Художественном театре (МХТ) имени Чехова, передает НСН.

На прощание с народной артисткой РСФСР прибыли деятели культуры и искусства, в том числе народный артист РСФСР Лев Лещенко и спецпредставитель президента России по межкультурному взаимодействию Михаил Швыдкой, сообщает телеканал «360». Также на траурную церемонию прибыла министр культуры России Ольга Любимова, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и актер театра и кино, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский.

Похороны актрисы пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, после ее сразу приняли в труппу Московского Художественного академического театра. Мирошниченко известна по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Вам и не снилось...», «Зимняя вишня 2», а также по многочисленным ролям в театре.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023