Миронов рассказал о последней встрече с актрисой Мирошниченко на ее юбилее

Народный артист РФ Евгений Миронов поделился в понедельник, 7 августа, воспоминаниями о своей последней встрече с актрисой Ириной Мирошниченко.

Он рассказал, как полтора года назад выступал на юбилее артистки и читал ей стихи.

«Она меня пригласила, я вышел на сцену, читал ей стихи, а она сидела, смеялась... У меня прекрасные воспоминая. Она всегда будет у меня в сердце», — сказал Миронов в беседе с телеканалом «Звезда».

Мирошниченко скончалась 3 августа в реанимации в возрасте 81 года после продолжительной болезни.

Соболезнования родным и близким актрисы выразил президент России Владимир Путин. Он отметил, что Мирошниченко принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров, легендарных мхатовцев, посвятивших свою жизнь театру и творчеству.

Прощание с актрисой Ириной Мирошниченко прошло 7 августа, в Московском Художественном театре (МХТ) имени Чехова, передает НСН.

На прощание с народной артисткой РСФСР прибыли деятели культуры и искусства, в том числе народный артист РСФСР Лев Лещенко и спецпредставитель президента России по межкультурному взаимодействию Михаил Швыдкой, сообщает телеканал «360». Также на траурную церемонию прибыла министр культуры России Ольга Любимова, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и актер театра и кино, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский.

Похороны актрисы пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, после ее сразу приняли в труппу Московского Художественного академического театра. Мирошниченко известна по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Вам и не снилось...», «Зимняя вишня 2», а также по многочисленным ролям в театре.