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Чемезов рассказал о работе системы распознавания лиц РФ на ЧМ по футболу в Дохе

Глава «Ростеха» Чемезов: систему распознавания лиц РФ использовали на ЧМ по футболу в Катаре
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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Российская система распознавания лиц NtechLab использовалась на чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник, 7 августа.

«Система распознавания лиц. Впервые она была запущена в 2018 году на Чемпионате мира [по футболу в РФ]. <…> В 2022 году мы реализовали эти проекты в 36 странах, в том числе на чемпионате мира в Катаре», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Он отметил, что NtechLab в 2021 «была признана самой точной в мире».

«Сегодня система используется по нашим городам, обеспечивает безопасность. То есть найти сегодня либо преступника, либо потерявшегося человека достаточно просто, потому что в каждой камере стоит эта система распознавания лиц NtechLab», — отметил глава госкоропорации.

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В июне сообщалось, что NtechLab собирается запустить систему для поиска потерявшихся домашних животных. По версии разработчиков, люди, потерявшие питомцев, смогут загрузить фотографию, а искусственный интеллект сравнит снимки.

В компании отметили, что спустя время технически можно будет осуществлять поиск по городским видеокамерам, однако в данный момент работа сервиса в таком формате не обсуждается. При этом возможно сотрудничество с организациями, которые ищут пропавших животных.

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