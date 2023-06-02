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В России создадут нейросеть для поиска домашних животных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Систему для поиска потерявшихся домашних животных планирует запустить российский разработчик системы распознавания лиц и автомобилей NtechLab. Об этом рассказал официальный представитель компании Александр Томас 2 июня.

«Компания выпустила первую версию системы распознавания домашних животных (кошек и собак. — Ред.) и готовится к ее тестированию в нескольких регионах России. В качестве сценариев обсуждаются бесплатный Telegram-бот, приложение для мобильного телефона и вебсайт», — рассказал он в беседе с ТАСС.

По версии разработчиков, люди, потерявшие питомцев, смогут загрузить фотографию, а искусственный интеллект сравнит снимки. Томас добавил, что спустя время технически можно будет осуществлять поиск по городским видеокамерам, однако в данный момент работа сервиса в таком формате не обсуждается. При этом возможно сотрудничество с организациями, которые ищут пропавших животных.

«Мы наблюдаем достаточно высокую точность распознавания животных некоторых пород, если у нас есть снимок хорошего качества и морда животного крупным планом. В случае с некоторыми питомцами, в том числе черными кошками, над точностью еще предстоит поработать — для искусственного интеллекта они очень похожи», — отметил Томас.

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