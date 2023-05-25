В России создали систему поиска плагиата на 100 языках мира

Системе «Антиплагиат» добавили новый функционал, с помощью которого она будет выявлять текстовые совпадения в научных работах, литературных произведениях и документах на 100 языках мира. Об этом 25 мая сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (Фонда НТИ).

«Новый функционал системы «Антиплагиат» находит текстовые совпадения в научных работах, литературных произведениях и документах, написанных на любых языках мира, на сегодня заявлена поддержка 100 языков», — рассказали в фонде.

Новый алгоритм поиска заимствований системы «Антиплагиат» анализирует не только сам текст, но и его смысловую нагрузку. Всё это происходит без привязки к языку документа. При помощи технологий нейроанализа и искусственного интеллекта алгоритмы изучают структуру документа, генерируют аннотацию и выделяют библиографию, добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, нововведение уже встроено в систему «Антиплагиат» и используется в университетах, НИИ, крупных издательствах России и стран бывшего СНГ. Также оно имеет большой коммерческий потенциал для реализации на рынках Индии, Турции, в арабских странах Ближнего Востока, странах Латинской Америки из-за снятия языковых ограничений.

Директор Фонда НТИ Вадим Медведев сообщил, что решение реализовано при государственной поддержке Минцифры, грант в размере 180 млн рублей был предоставлен по итогам конкурсного отбора проекта в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Ранее, 6 апреля, генеральный директор фонда НТИ Вадим Медведев рассказал «Известиям», что российские ученые впервые показали возможность удаленного доступа к пятикубитному квантовому компьютеру на ионах. По словам Медведева, это единственный в России процессор с настроенным облачным интерфейсом, который способен оперировать кудитным регистром.

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