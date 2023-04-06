Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс евро на Мосбирже поднялся до 89 рублей впервые с апреля 2022 года
Экономика
Финансовый аналитик спрогнозировал рост доллара и евро
Мир
Reuters указало на причастность палестинских группировок к обстрелу Израиля
Мир
ПВО Израиля перехватила 25 выпущенных с территории Ливана ракет
Общество
В Перми началось серийное производство двигателя ПД-14 для самолета МС-21-310
Наука и техника
Российские ученые впервые удаленно подключились к квантовому компьютеру
Мир
В Будапеште указали на связи с РФ в экономике, несмотря на союзничество с США
Общество
Синоптик спрогнозировал облачную и пасмурную погоду в выходные в Москве
Мир
В Кремле рассказали о теме импортозамещения на переговорах Путина и Лукашенко
Мир
Си Цзиньпин исключил уступки Китая по тайваньскому вопросу
Происшествия
В Кемеровской области мужчину застрелили на автостанции
Общество
Актриса Валентина Туманова умерла на 92-м году жизни
Наука и техника
Сильная вспышка произошла на Солнце 6 апреля

Российские ученые впервые удаленно подключились к квантовому компьютеру

Российские ученые впервые удаленно подключились к пятикубитному квантовому компьютеру с обычного ПК
0
Фото: фонд НТИ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские ученые впервые показали возможность удаленного доступа к пятикубитному квантовому компьютеру на ионах. Как рассказал «Известиям» 6 апреля генеральный директор фонда НТИ Вадим Медведев, это единственный в России процессор с настроенным облачным интерфейсом, который способен оперировать кудитным регистром.

«Разработанный в рамках проекта ЛИЦ программно-аппаратный комплекс уникален для России — это единственный процессор с настроенным облачным интерфейсом, который способен оперировать кудитным регистром. Результат проекта представляет высокий научный потенциал для развития российской отрасли квантовых вычислений», — отметил Медведев.

Как сообщили в НТИ, команде физиков из Российского квантового центра и ФИАН им. П.Н. Лебедева РАН удалось запустить ключевые квантовые алгоритмы, в режиме реального времени подключившись к процессору с классического персонального компьютера.

Руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Алексей Федоров, в свою очередь, отметил, что планируется масштабировать ионный квантовый процессор и в перспективе интегрировать программное обеспечение в облачную платформу, разрабатываемую в рамках дорожной карты по развитию квантовых вычислений.

«Это позволит значительно расширить ее функциональность за счет возможности работы с кудитными алгоритмами», — подчеркнул он.

Проект по созданию ионного квантового компьютера с облачным доступом был запущен в 2020 году при поддержке фонда НТИ и Минцифры. В 2021 году команда запатентовала архитектуру созданного квантового процессора, а на следующий год увеличила его мощность до 5 кубит. В конце марта 2023 года был продемонстрирован облачный интерфейс для взаимодействия с созданным процессором, выполнен запуск квантовых алгоритмов.

Бери свыше: ученые предложили размещать суперкомпьютеры на орбите
Дата-центры в космосе помогут сэкономить энергию и снизить выбросы тепла в атмосферу Земли

В октябре прошлого года директор лаборатории квантовых коммуникаций ИТМО Владимир Егоров заявил, что исследования современных ученых оказали большое влияние на перспективы квантовых вычислений, в том числе благодаря им сейчас на стадии прорыва находятся квантовые компьютеры.

По его словам, квантовая запутанность, как и другие квантовые свойства, сильно отличаются от свойств других объектов материального мира. В частности, благодаря ей можно создавать новые вычислительные и коммуникационные устройства.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023