Российские ученые впервые удаленно подключились к квантовому компьютеру

Российские ученые впервые показали возможность удаленного доступа к пятикубитному квантовому компьютеру на ионах. Как рассказал «Известиям» 6 апреля генеральный директор фонда НТИ Вадим Медведев, это единственный в России процессор с настроенным облачным интерфейсом, который способен оперировать кудитным регистром.

«Разработанный в рамках проекта ЛИЦ программно-аппаратный комплекс уникален для России — это единственный процессор с настроенным облачным интерфейсом, который способен оперировать кудитным регистром. Результат проекта представляет высокий научный потенциал для развития российской отрасли квантовых вычислений», — отметил Медведев.

Как сообщили в НТИ, команде физиков из Российского квантового центра и ФИАН им. П.Н. Лебедева РАН удалось запустить ключевые квантовые алгоритмы, в режиме реального времени подключившись к процессору с классического персонального компьютера.

Руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Алексей Федоров, в свою очередь, отметил, что планируется масштабировать ионный квантовый процессор и в перспективе интегрировать программное обеспечение в облачную платформу, разрабатываемую в рамках дорожной карты по развитию квантовых вычислений.

«Это позволит значительно расширить ее функциональность за счет возможности работы с кудитными алгоритмами», — подчеркнул он.

Проект по созданию ионного квантового компьютера с облачным доступом был запущен в 2020 году при поддержке фонда НТИ и Минцифры. В 2021 году команда запатентовала архитектуру созданного квантового процессора, а на следующий год увеличила его мощность до 5 кубит. В конце марта 2023 года был продемонстрирован облачный интерфейс для взаимодействия с созданным процессором, выполнен запуск квантовых алгоритмов.

В октябре прошлого года директор лаборатории квантовых коммуникаций ИТМО Владимир Егоров заявил, что исследования современных ученых оказали большое влияние на перспективы квантовых вычислений, в том числе благодаря им сейчас на стадии прорыва находятся квантовые компьютеры.

По его словам, квантовая запутанность, как и другие квантовые свойства, сильно отличаются от свойств других объектов материального мира. В частности, благодаря ей можно создавать новые вычислительные и коммуникационные устройства.