9 августа — Пантелеимон-целитель: о чем молятся святому лекарю

Православная церковь 9 августа почитает память святого великомученика и целителя Пантелеимона. Он посвятил свою жизнь служению ближним и принял мученическую смерть за христианские убеждения. В 2023 году торжество приходится на среду. «Известия» рассказывают об истории и традициях знаменательного дня.

День памяти Пантелеимона-целителя – 2023: история праздника

Святой родился в Никомидии в ІІІ веке в пору гонений на христиан. Его назвали Пантолеоном, что означает «по всему лев». Мать мальчика сама была тайной христианкой и хотела воспитать сына в праведности. Однако ее рано не стало, и Пантолеон рос с отцом-язычником. Старательного юношу отдали на обучение к лучшему лекарю в городе, и он быстро овладел искусством врачевания, превзойдя своего учителя.

Слава о талантливом лекаре распространилась по округе и дошла до самого царского дворца. Пантолеон безвозмездно лечил страждущих, а также посещал узников темниц и после смерти отца начал раздавать наследство нуждающимся. На благочестивого юношу обратил внимание священник Ермолай, который и приобщил Пантолеона к христианству и крестил его с именем Пантелеимон, что означает «всемилостивый».

Юный лекарь не делал различий для своих пациентов и одинаково самоотверженно лечил и господ высоких сословий, и бродяг и нищих. Вскоре святой обрел дар исцеления с помощью молитвы.

Другие лекари города невзлюбили Пантелеимона — своей бескорыстностью он лишал их заработка от лечения больных. Тогда коллеги донесли на лекаря императору Максимиану, ярому преследователю христиан. Они сообщили, что Пантелеимон посещает заключенных христиан и лечит их.

Когда целителя вызвали ко двору, он предложил испытать силу веры. Языческим священникам не удалось молитвами исцелить больного, в то время как Пантелеимон излечил страждущего, всего лишь обратившись к Господу. Многие из присутствующих, узрев чудо, обратились в христианскую веру.

Разгневанный император приказал бросить лекаря в темницу и истязаниями добиться от него отречения от христианской веры. Однако праведник оставался тверд в своих убеждениях, и его волю не сломили даже пытки.

После физических мучений Пантелеимона приговорили к смертной казни путем отсечения головы. Но меч не причинил лекарю, обратившемуся к Богу с молитвой, никакого вреда. Голос с небес воззвал к святому, и только тогда казнь свершилась.

О чем молятся святому Пантелеимону-целителю

Так как при жизни святой был лекарем, ему молятся об исцелении от болезней, в том числе об излечении душевных ран. Женщины просят избавить их от бесплодия, а близкие врачей обращаются за покровительством для медиков.

Пантелеймон-целитель – 2023: что можно и нельзя

На праздник по народным поверьям принято печь пирожки из капусты, приготовленные из первого срезанного кочана. Считается, что капуста, подобно многим травам, обладает целебной силой в день торжества.

Под строгий запрет попадает тяжелый физический труд. В народе говорят, что если нарушить это правило, то святой Пантелеимон может разгневаться и наслать кару.

Также ни в коем случае нельзя отказывать в помощи просящим, ведь сам мученик всегда отзывался на просьбы.

1 августа христиане отметили День памяти пророка Илии — одного из самых почитаемых святых Ветхого Завета. «Известия» рассказали, кем был провидец и какие обряды связаны со знаменательным днем.