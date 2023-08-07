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Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу об отравлении алкоголем 44 человек

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Фото: ТАСС/Алексей Гаврелюк
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Семерых фигурантов дела об отравлении суррогатным алкоголем в Екатеринбурге приговорили к срокам до 6,5 лет колонии. Об этом 7 августа сообщил Чкаловский районный суд.

Шестеро мужчин и одна женщина признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ («Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»), п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ («Незаконный оборот спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере»).

Суд установил, что с лета 2020 года по осень 2021-го осужденные, выступая в роли поставщиков, посредников, реализаторов, осуществляли незаконный оборот контрафактной спиртосодержащей продукции в Екатеринбурге.

Спиртосодержащая продукция содержала в своем составе метиловый спирт в концентрациях, превышавших предельно допустимые значения. В результате после покупки и употребления этой продукции пострадал 51 человек, из которых 44 погибли.

Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет 6 месяцев до 6 лет 6 месяцев. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Единственной женщине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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15 октября 2021 года в Екатеринбурге несколько человек погибли от отравления метиловым спиртом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

На следующий день были задержаны двое мужчин, подозреваемых в изготовлении и сбыте суррогатного алкоголя. 20 октября сотрудники ФСБ задержали еще двух жителей Екатеринбурга, это уроженцы Грузии и Азербайджана. Их также подозревали в сбыте суррогатного алкоголя. Еще одного подозреваемого задержали 21 октября.

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