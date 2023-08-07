В Санкт-Петербурге задержали серийного диверсанта-поджигателя

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который несколько раз поджигал железнодорожное оборудование. Об этом 7 августа рассказал источник «Известий».

«Задержан 41-летний житель Приморского района Петербурга, который совершил четыре диверсии в Ленинградской области и Санкт-Петербурге», — сообщил он.

По его словам, 41-летний Максим вскрывал релейные шкафы и за вознаграждение 10 тыс. рублей устраивал поджоги.

Источник рассказал, что задержанный причастен к диверсиям 29 июля в Лисьем Носу, 1 августа в Сестрорецке и Белоострове, 6 августа в Лебяжьем.

Ранее, 28 июля, в Улан-Удэ возбудили уголовное дело в отношении мужчины о подготовке им диверсии на железной дороге. В переписке злоумышленника с заказчиком были зафиксированы место и объект совершения диверсии, фото участка железнодорожного пути и варианты отхода после поджога.