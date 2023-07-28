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Жителя Бурятии обвинили в подготовке диверсии на железной дороге

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Фото: СК РФ
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В столице Бурятии Улан-Удэ в отношении мужчины, ранее обвиненном в осквернении бюста Героя СССР, возбудили уголовное дело о подготовке им диверсии на железной дороге. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

«По данным следствия, в июле 2023 года обвиняемый, выполнив поручение неизвестного абонента, с которым вел переписку по телефону в одном из мессенджеров, об осквернении памятника, получил от заказчика новое задание, в соответствии с которым активно готовился к поджогу релейного шкафа на железной дороге», — говорится на сайте ведомства.

В переписке злоумышленника с заказчиком были зафиксированы место и объект совершения диверсии, фото участка железнодорожного пути и варианты отхода после поджога. Мужчина согласовывал все свои решения в диалоге.

По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ («Приготовление к совершению поджога, направленного на разрушение и повреждение объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны»), добавили в региональном СУ СК РФ.

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Ранее, 27 июля, на сайте МВД по Республике Бурятия сообщалось, что полиция задержала 46-летнего мужчину, подозреваемого в порче бюста Героя СССР Сергея Орешкова. Он обвиняется по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества»). Во время следствия было установлено, что мужчина готовился к выполнению нового задания.

В настоящее время оба уголовных дела соединены в одно производство. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Следственные действия продолжаются.

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