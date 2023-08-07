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МВД России объявило в розыск украинскую журналистку Янину Соколову

МВД РФ объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову после ее русофобских высказываний
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Фото: Global Look Press/Dmytro Stakhovskyiukrinform
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МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом свидетельствует база разыскиваемых ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указывается на карточке с информацией о Соколовой в понедельник, 7 августа.

Ранее, 5 августа, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с русофобскими высказываниями украинской телеведущей. В эфире телеканала NTA украинская ведущая Янина Соколова озвучила позицию о необходимости совершения убийства русских людей по национальному признаку.

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Ранее, 21 марта, СК РФ возбудил уголовные дела в отношении ведущей канала «1+1» Натальи Мосейчук и руководителя украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко. Следствие установило, что в эфире Мосейчук озвучила призывы к насилию в отношении российских летчиков и их близких. Геннадий Друзенко также призывал к насилию по отношению к пленным солдатам Вооруженных сил РФ. Такое же указание он дал врачам мобильных госпиталей. Однако позже он отказался от своих слов, сообщив, что такое заявление было сделано на эмоциях.

В Кремле 11 марта призвали россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. Министерство иностранных дел России охарактеризовало происходящие в Европе притеснения соотечественников как граничащие с расизмом.

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