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Против украинской телеведущей поручено возбудить дело за русофобию

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с русофобскими высказываниями
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Фото: Global Look Press/Dmytro Stakhovskyi
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Председатель Следственного комитета РФ (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с русофобскими высказываниями украинской телеведущей. Об этом ведомство сообщило в пятницу, 5 августа, в своем Telegram-канале.

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Как сообщает ведомство, в эфире телеканала NTA украинская ведущая Янина Соколова озвучила позицию о необходимости совершения убийства русских людей по национальному признаку.

«В своем выступлении она открыто высказала угрозы в адрес представителей русского народа, отметив необходимость их беспощадного уничтожения», — говорится в сообщении.

По поручению главы ведомства в рамках расследования уголовного дела следователи СК России изучат данные высказывания, по результатам анализа будет дана уголовно-правовая оценка действиям украинской телеведущей.

29 июля стало известно, что в Финляндии нарастают русофобские настроения, от рукоприкладства в кафе до порчи машин. Так, русскоязычная пожилая женщина столкнулась с тем, что местный житель выгонял ее из кафе и угрожал смертельной расправой. В попытках решить ситуацию она по-фински пыталась объяснить, что более 30 лет проживает в Скандинавии, но это не остановило агрессора — он начал распускать руки.

В Кремле 11 марта призвали россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. Министерство иностранных дел России охарактеризовало происходящие в Европе притеснения соотечественников как граничащие с расизмом.

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