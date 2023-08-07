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В Якутске прощаются с первым президентом Республики Саха Николаевым

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Фото: официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)
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В Якутске проходит церемония прощания с первым президентом Республики Саха (Якутия) Михаилом Николаевым. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба главы региона.

«Первыми проститься пришли глава Якутии Айсен Николаев, старейшины, соратники, члены Совета Федерации, народные депутаты, члены правительства», — говорится в сообщении.

Прощание проходит в Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева. Гражданская панихида продлится до 20:00 (14:00 мск).

Тело Николаева ранее в этот день было доставлено в Якутск из Москвы, где также было организовано прощание в зале Олонхо постпредства республики при президенте РФ.

О кончине первого президента Якутии стало известно в ночь на 5 августа. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет. В связи с его смертью в республике объявили трехдневный траур.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жителям региона. По его словам, бывший глава республики многое сделал для развития Якутии.

В правительстве республики уточнили, что Михаил Николаев будет похоронен 8 августа в родном селе Октемцы.

Михаил Николаев занимал руководящую должность в Якутии с 1992 по 2002 год. После этого он исполнял обязанности зампредседателя Совета Федерации (СФ), также был депутатом Государственной думы VI созыва. Николаев на протяжении восьми лет являлся государственным советником Республики Саха.

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