Скончался первый президент Якутии Михаил Николаев

Первый президент республики Саха (Якутия) Михаил Николаев ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом в субботу, 5 августа, сообщил действующий глава Якутии Айсен Николаев.

«Нет слов, чтобы выразить эту огромную утрату <...> Выражаю свои глубокие соболезнования семье и близким Михаила Ефимовича. Вся Якутия скорбит вместе с вами. Память о великом человеке навсегда будет жить в наших сердцах. И в наших делах», — написал он в своем Telegram-канале.

Айсен Николаев назвал назвал покойного президента волевым, принципиальным и мудрым человеком, для которого интересы народа всегда стояли на первом месте.

Михаил Николаев занимал руководящую должность в Якутии с января 1992 по январь 2002 года. После этого он некоторое время исполнял обязанности зампредседателя Совета Федерации, а также был депутатом Государственной думы VI созыва. Кроме того, Николаев на протяжении восьми лет, до самой смерти, занимал пост государственного советника республики Саха.