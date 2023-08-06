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Михаила Николаева похоронят 8 августа в родном селе Октемцы

Первого президента Якутии Михаила Николаева похоронят 8 августа в селе Октемцы
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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев будет похоронен 8 августа в родном селе Октемцы. Об этом 6 августа сообщили в региональном правительстве.

«По завещанию первого президента он будет похоронен у себя на родине 8 августа 2023 года», — говорится в Telegram-канале правительства республики.

Отмечается, что траурная церемония прощания состоится 6 августа с 12:00 в Москве, в постоянном представительстве Якутии при президенте Российской Федерации по адресу: Мясницкий проезд, д. 3, строение 1.

В понедельник, 7 августа, пройдет траурная церемония прощания в Якутске, в Государственном театре оперы и балета им. Д. К. Сивцева-Суорун Омоллоона.

О кончине первого президента Якутии стало известно в ночь на 5 августа. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет. В связи с его смертью в республике объявили трехдневный траур.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жителям республики Саха (Якутия) в связи с кончиной Михаила Николаева. По его словам, бывший глава республики многое сделал для развития региона. Также Путин отметил, что Николаев внес значимым вклад в укрепление межнационального мира и согласия в стране.

Михаил Николаев занимал руководящую должность в Якутии с 1992 по 2002 год. После этого он исполнял обязанности зампредседателя Совета Федерации (СФ), также был депутатом Государственной думы VI созыва. Николаев на протяжении восьми лет являлся государственным советником Республики Саха.

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