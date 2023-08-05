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Путин выразил соболезнования в связи со смертью первого президента Якутии

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жителям республики Саха (Якутия) в связи с кончиной бывшего главы республики Михаила Николаева. Его сообщение опубликовано на сайте Кремля 5 августа.

«Он искренне любил родной край, многое сделал для его социально-экономического развития, сбережения самобытных традиций и обычаев земляков, повышения качества их жизни», — говорится в сообщении.

Глава государства также назвал значимым вклад Николаева в укрепление межнационального мира и согласия в стране.

О кончине первого президента Якутии стало известно в ночь на 5 августа. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет. В связи с его смертью в республике объявили трехдневный траур.

Михаил Николаев занимал руководящую должность в Якутии с 1992 по 2002 год. После этого он исполнял обязанности зампредседателя Совета Федерации (СФ), также был депутатом Государственной думы VI созыва. Николаев на протяжении восьми лет являлся государственным советником Республики Саха.

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