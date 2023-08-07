Жителей села под Хабаровском эвакуируют из-за падения ступеней ракеты

Жителей поселка в Верхнебуреинском районе под Хабаровском эвакуируют 11 августа из-за возможного падения ступеней ракеты после запуска станции «Луна-25», сообщил 7 августа глава района Алексей Маслов в Telegram-канале.

«Выезд в зону падения первой ступени ракетоносителя запрещен! Жители Шахтинска будут эвакуированы 11 августа в 7:30 (по местному времени. — Ред.)», — говорится в сообщении.

Маслов добавил, что в вероятную зону падения попадают устье рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар, а также район паромной переправы на реке Бурея.

Ранее, 3 августа, стало известно, что первая за почти 50 лет российская лунная станция «Луна-25» отправится к спутнику Земли 11 августа. «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией стартует с космодрома Восточный в 2:10 мск. Резервное время — 12 августа в 2:35.

Через 4,5 суток станция должна будет выйти на орбиту вокруг Луны и совершить посадку в районе Южного полюса. Планируется, что научная работа станции продлится год. Основными задачами миссии станут отработка технологий мягкой посадки, исследования внутреннего строения и разведка ресурсов, в том числе воды. Возвращаемого аппарата у «Луны-25» нет.

13 июля в НПО им. С.А. Лавочкина заявили, что вероятность успеха первой в истории современной России миссии к естественному спутнику Земли «Луна-25» должна составить не менее 80%.

Цель проекта «Луна-25» — отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.