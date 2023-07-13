В НПО им. С.А. Лавочкина оценили успех миссии «Луна-25» не менее чем в 80%

Вероятность успеха первой в истории современной России миссии к естественному спутнику Земли «Луна-25» должна составить не менее 80%. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НПО им. С.А. Лавочкина.

«В соответствии с техническим заданием вероятность успешной реализации миссии должна быть не менее 80%», — рассказали в пресс-службе.

Цель проекта «Луна-25» — отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.

Ранее, 12 апреля, стало известно, что аппарат «Венера-Д», который станет первой в истории России миссией на Венеру, запустят после 2030 года. В настоящее время ведется разработка эскизного проекта на космический комплекс.