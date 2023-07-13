Реклама
Прямой эфир
Армия
Корабли ВМФ России оснастят дополнительными средствами борьбы с дронами
Происшествия
Грузовик врезался в автомобиль дорожных работ на МКАД
Происшествия
В Ленобласти ликвидировали пожар на производственной базе
Мир
Маск заявил о создании компании по разработке искусственного интеллекта
Мир
Мьянма открыла россиянам безвизовый въезд на 30 дней
Экономика
С иностранных онлайн-продавцов предложили взимать НДС
Наука и техника
Путин выступит на пленарной сессии Форума будущих технологий
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве умеренный дождь в четверг
Мир
СБ ООН проведет экстренное заседание по поводу ракетного запуска КНДР
Мир
В шведском Хельсингборге устроили акцию по сожжению устава НАТО
Общество
В Анапе ввели режим ЧС из-за надвигающегося циклона
Сюжет:

В НПО им. С.А. Лавочкина оценили успех миссии «Луна-25» не менее чем в 80%

0
Фото: Роскосмос
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вероятность успеха первой в истории современной России миссии к естественному спутнику Земли «Луна-25» должна составить не менее 80%. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НПО им. С.А. Лавочкина.

«В соответствии с техническим заданием вероятность успешной реализации миссии должна быть не менее 80%», — рассказали в пресс-службе.

Цель проекта «Луна-25» — отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.

Женщины — вперед: как советская девушка полетела на орбиту
60 лет назад Валентина Терешкова стала первой женщиной-космонавтом

Ранее, 12 апреля, стало известно, что аппарат «Венера-Д», который станет первой в истории России миссией на Венеру, запустят после 2030 года. В настоящее время ведется разработка эскизного проекта на космический комплекс.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023