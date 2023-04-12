Первую в истории России миссию на Венеру запустят после 2030 года

Аппарат «Венера-Д», который станет первой в истории России миссией на Венеру, запустят после 2030 года. Об этом говорится в материалах правительства к посещению 12 апреля премьер-министром Михаилом Мишустиным НПО им. С.А. Лавочкина.

«В настоящее время ведется разработка эскизного проекта на космический комплекс «Венера-Д», — указано в документе.

Аппарат содержит отечественный посадочный модуль и орбитальный аппарат. Ранее проект задумывали осуществить совместно с США, однако в апреле 2022 года «Роскосмос» перенес миссию на неопределенный срок. Сейчас ее готовят только российские ученые.

Ранее, 10 апреля, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович в ходе пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре МИЦ «Известия», сообщил, что стадия проектирования проекта «Венера-Д» уже завершена. К концу 2023 года планируется приступить к следующей стадии эскизного проектирования.

В ноябре 2021 года экс-гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия должна реализовать проект «Венера-Д» до 2030 года, иначе «вывалится» из тройки великих космических держав.

В мае того же года «Роскосмос» выделил 318 млн рублей на первый этап создания «Венеры-Д» — российской автоматической станции для исследования Венеры.

До этого, в марте, заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова сообщила, что начало российской миссии на Венеру запланировано на 2029 год.