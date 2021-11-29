Рогозин указал на важность реализации проекта «Венера-Д» до 2030 года

Россия должна реализовать проект «Венера-Д» до 2030 года, иначе «вывалится» из тройки великих космических держав. Об этом 29 ноября заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«До 2030 года надо сделать в любом случае, иначе мы вывалимся из тройки великих космических держав», — сообщил он после торжественной церемонии вручения премий правительства РФ имени Ю. А. Гагарина в области космической деятельности за 2021 год.

По словам Рогозина, если США откажутся от участия в проекте, Россия все равно реализует его, но в этом случае аппарат будет иметь другой функционал. Также для реализации может быть рассмотрен другой иностранный партнер.

В мае «Роскосмос» выделил 318 млн рублей на первый этап создания «Венеры-Д» — российской автоматической станции для исследования Венеры.

До этого, 4 марта, заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова сообщила, что начало российской миссии на Венеру запланировано на 2029 год. По словам эксперта, проектирование космического аппарата «Венера-Д» для исследования поверхности планеты уже началось.

3 октября 2020 года стало известно, что российскую программу исследования Венеры могут дополнить срочной миссией для изучения возможных признаков жизни в ее атмосфере, после того как ученые из Великобритании обнаружили там следы фосфина. Его наличие может указывать на существование жизни на планете.

15 сентября 2020 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя сообщения о нахождении на Венере биомаркеров, которые могут свидетельствовать о существовании там жизни, отметил, что данное открытие не является прямым доказательством.