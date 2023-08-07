«Известия» увидели штурм Авдеевки российскими танкистами

Российские войска продолжают штурм Авдеевки. Несмотря на активное противодействие со стороны ВФУ, части и подразделения 1-го Донецкого армейского корпуса продвигаются вперед. Враг активно применяет артиллерию, различные беспилотные комплексы. В такой сложной обстановке для донецких танкистов появились новые задачи. «Известия» провели день с танкистами 1-й Славянской бригады, увидели, как идет боевая работа, а также узнали, как беспилотники стали «глазами» танковых экипажей.

Экипажи боевых машин совершают быстрые дерзкие рейды к передовой и, стреляя с закрытых огневых позиций, уничтожают важные цели. Украинское командование пытается переломить ситуацию в Авдеевке в свою пользу. Или хотя бы на время ослабить давление на свою группировку в поселке. Поэтому за последние два месяца враг предпринял несколько сильных контратак на юго-западе от Авдеевки. Все они были отбиты, а ВФУ с серьезными потерями откатились на исходные позиции.

Мы находимся в расположении одной из танковых рот 1-й Славянской бригады. Техника тщательно спрятана от врага.

«Выявляем минометные расчеты и танки, которые работают с закрытых позиций, подавляем, не даем вести огонь», — рассказывает командир танковой роты с позывным Белый об основных задачах танкистов на сегодняшний день.

На вооружении роты Белого как старые трофейные Т-64, так и более современные «реактивные» Т-80 с газотурбинными двигателями.

Основное новшество за время СВО — работа танков с закрытых позиций. Танкисты Народной милиции ДНР вводили этот способ боевой работы постепенно, еще до начала специальной военной операции.

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«Противник пока сидит на своих позициях, вперед не лезет»