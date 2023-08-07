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Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет 7 августа в Москве

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Прощание с народной артисткой РСФСР, актрисой театра и кино Ириной Мирошниченко состоится 7 августа в Московском художественном театре имени Чехова. Об этом говорится на сайте театра.

Церемония прощания начнется в 11:00 в здании театра в Камергерском переулке. После пройдет отпевание в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, пишет ИА «Регнум». Похоронят артистку на Троекуровском кладбище.

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О смерти Ирины Мирошниченко стало известно 3 августа. Артистка умерла в реанимации, не приходя в сознание, в возрасте 81 года после продолжительной болезни, отмечает телеканал «Звезда». За несколько дней до смерти она попала в больницу. Врачи диагностировали тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения в виде пневмонии, тромбоза, сепсиса и фибрилляции, сообщает телеканал «360». Предварительной причиной смерти артистки стала полиорганная недостаточность вследствие септического шока.

По данным kp.ru, с начала года Мирошниченко болела бронхитом, который то затухал, то возникал вновь. В последние две недели бронхит перешел в пневмонию.

Свои соболезнования родным и близким актрисы выразил президент России Владимир Путин. Он отметил, что Мирошниченко принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров, легендарных «мхатовцев», посвятивших свою жизнь театру и творчеству, сообщает RT.

Также свои соболезнования выразил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, Мирошниченко была блистательной артисткой с незабываемыми образами в театре, яркими и глубокими ролями в кино, пишет НСН.

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ, ее сразу приняли в труппу Московского художественного академического театра. Мирошниченко известна по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Вам и не снилось...», «Зимняя вишня 2», а также по многочисленным ролям в театре, отмечает РИАМО.

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