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В США отметили уязвимость НАТО перед сильным соперником

Newsweek: разгром ВСУ показал уязвимость НАТО перед сильным соперником
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Неудачное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продемонстрировало реальные возможности Североатлантического альянса в борьбе с равным соперником. Об этом в воскресенье, 6 августа, пишет журнал Newsweek.

«Ни одна армия НАТО не участвовала в боевых действиях, подобных тем, которые пережили украинцы за последние 18 месяцев», — подчеркнул аналитик Гаагского центра исследований в области безопасности (HCSS) Дэвис Эллисон.

В публикации отмечается, что западная тактика, которую пытались применять ВСУ, оказалась малоэффективной, и даже регулярные военные поставки не помогли исправить ситуацию. По мнению экспертов, одной из главных слабостей Украины была и остается авиация, тогда как российская сторона уверенно доминирует в воздухе.

Как отметил другой специалист HCSS — Пол ван Хофт, главные успехи НАТО до сих пор были обусловлены мощным авиапотенциалом — именно это помогло альянсу в Ираке.

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В свою очередь, экс-морпех США Брайан Берлетик заявил, что ВСУ не смогут удерживать занятые в ходе контрнаступления территории. По его словам, российские линии обороны специально созданы для того, чтобы заманить в ловушку и уничтожить подготовленные НАТО боевые украинские отряды, не допустив противника даже до первой линии.

Между тем бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский выполняет приказ Североатлантического альянса перейти к тактике штурмов с большим количеством бронетехники, которую на поле боя уничтожает российская армия. По его мнению, НАТО разочаровано в украинском контрнаступлении из-за отсутствия значимых успехов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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