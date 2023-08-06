Мужчина напал на подростков со страйкбольной гранатой в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который напал на подростков со страйкбольной гранатой. Об этом 6 августа сообщили в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

«Мужчина был задержан прохожими и передан сотрудникам полиции. Им оказался 19-летний житель Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел ранее в этот день примерно в 15:50 в Удельном парке. Мужчина в балаклаве ходил вокруг школьников, после начал выдергивать чеку. Затем к нему подбежали школьники и повалили его на землю. Прозвучал взрыв страйкбольной гранаты, из-за которого у напавшего поврежден палец.

В полиции добавили, что граната была оснащена перцовым газом. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 3 августа, источник «Известий» сообщил, что мужчина кинул учебную гранату в автомобиль, находившийся у делового центра «Москва-Сити». В результате взрыва в машине выбило стекла. Как стало известно позднее, мужчина угрожал предметом, похожим на пистолет, водителю автомобиля, а также требовал, чтобы тот «отвез его, куда он укажет».

Нарушителя задержали, у него был изъят пневматический пистолет, его мотивы устанавливаются. Пострадавших в результате инцидента нет. Позднее, 5 августа, в московской прокуратуре сообщили, что он был арестован, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.