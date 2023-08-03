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В автомобиль возле Москва-Сити бросили учебную гранату

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Мужчина кинул учебную гранату в автомобиль, находившийся у делового центра Москва-Сити. Об этом 3 августа сообщает источник «Известий».

После того как мужчина бросил гранату, произошел взрыв, в результате которого в автомобиле выбило стекла.

Неизвестный скрылся с места происшествия, сейчас его поисками занимаются сотрудники правоохранительных органов. По данным источника, у злоумышленника есть пистолет.

Ранее, 2 августа, в Москве пассажир такси избил водителя за то, что он запретил ему распивать алкоголь в салоне автомобиля.

Мужчина вызвал такси в Хохловский переулок. В приехавшую машину он сел с бутылкой спиртного в руке в сопровождении женщины и ребенка. Таксист отказался ехать, пока в салоне распивают алкоголь. После этого мужчина, находившийся на переднем сиденье, передал бутылку пива женщине и начал избивать водителя.

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