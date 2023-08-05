В Москве арестован бросивший гранату в Jaguar мужчина

Мужчина, бросивший страйкбольную гранату в салон автомобиля у комплекса «Москва-Сити», арестован. Об этом сообщает в субботу, 5 августа, пресс-служба московской прокуратуры.

«Суд избрал в отношении 33-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Мужчине предъявлено обвинение по статье о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Было установлено, что злоумышленник, находясь в 1-м Красногвардейском проезде, угрожал 30-летнему мужчине, находящемуся за рулем иномарки, предметом, похожим на пистолет, а затем сел в автомобиль на пассажирское сиденье.

Водитель иномарки, опасаясь за свою жизнь, вышел из машины, после чего обвиняемый пересел на его место, попытался запустить двигатель, но неудачно. Тогда он вышел из автомобиля и бросил, предположительно, страйкбольную гранату в салон, после чего скрылся.

3 августа источник «Известий» сообщил, что мужчина кинул учебную гранату в автомобиль, находившийся у делового центра «Москва-Сити». В результате взрыва в машине выбило стекла. Как стало известно позднее, мужчина угрожал предметом, похожим на пистолет, водителю автомобиля, а также требовал, чтобы тот «отвез его, куда он укажет».

Нарушителя задержали, у него был изъят пневматический пистолет, его мотивы устанавливаются. Пострадавших в результате инцидента нет.