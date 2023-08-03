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Бросивший в машину страйкбольную гранату мужчина задержан полицией

МВД: бросивший страйкбольную гранату около «Москва-Сити» мужчина задержан
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Полиция задержала мужчину, бросившего страйкбольную гранату в салон автомобиля у комплекса «Москва-Сити». Об этом 3 августа сообщил портал «МВД-Медиа».

«Полицейскими был немедленно организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание подозреваемого. В результате спустя менее чем два часа злоумышленник был задержан», — говорится в сообщении.

Злоумышленник будет доставлен в территориальное подразделение МВД для разбирательства. У него изъят пневматический пистолет. Мотивы действия правонарушителя устанавливаются.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что мужчина кинул учебную гранату в автомобиль, находившийся у делового центра «Москва-Сити». В результате взрыва в машине выбило стекла. По данным источника, у злоумышленника есть пистолет.

Позднее стало известно, что злоумышленник угрожал предметом, похожим на пистолет, водителю автомобиля, а также требовал, чтобы он «отвез его, куда он укажет». По словам источника «Известий», мужчина воспользовался взрывпакетом, когда получил отказ. Кроме того, он угрожал водителю ножом.

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