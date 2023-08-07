Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минфин России 7 августа возобновит покупки валюты на рынке
Мир
На Западе заявили о скором окончании контрнаступления ВСУ
Мир
Экс-адмирал ВМС США предрек войну в Африке из-за ситуации в Нигере
Мир
Зеленский подтвердил получение ракет большой дальности SCALP от Франции
Мир
Более 50% жителей США сочли планы Трампа оспорить итоги выборов незаконными
Спорт
Глава «ПСЖ» назвал предательством отказ Мбаппе подписать новое соглашение
Армия
Разведчики ЮВО уничтожили позиции и технику ВСУ в лесных массивах
Армия
ВС РФ ударом из ПТУР уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром
Мир
В Британии решили увеличить штраф работодателям за наем нелегалов
Мир
Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве до +33 градусов 7 августа
Общество
Синоптики пообещали похолодание на 12 градусов в Москве в конце недели
Мир
Адвокат Трампа обвинил власти США в атаке на свободу слова и прессы

Врач назвал риски при частом употреблении обезболивающих

Врач Маскин: злоупотребление обезболивающими повышает риск инфаркта и инсульта
0
Фото: TASS/imago stock&people
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Длительный и бесконтрольный прием обезболивающих может нанести большой вред организму. Об этом 6 августа рассказал главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин в беседе с «Газетой.Ru».

«Превышение длительности приема, указанной в инструкции, сопровождается риском нежелательных явлений — это могут быть нарушения работы желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы. Частое использование этой группы лекарств повреждает слизистую оболочку желудка, провоцируя хроническое воспаление и увеличивая риск развития язвенной болезни и желудочно-кишечных кровотечений», — сказал он.

Помимо этого, добавил врач, препараты оказывают влияние и на функцию сосудов, а также увеличивают вероятность возникновения и дальнейшего развития сердечно-сосудистых заболеваний — инфаркта, инсульта, тромбоза.

Продолжительное принятие нестероидных противовоспалительных лекарств может негативно повлиять на работу печени и почек, ввиду этого врачи с осторожностью прописывают их пациентам с почечной и печеночной недостаточностью, объяснил Маскин.

По его словам, вероятность развития осложнений повышается у людей, которые уже имеют хронические заболевания, а также у пожилых людей. Кроме того, прием таких препаратов может вызвать развитие резистентности — недостаточное количество стандартной дозы препарата для облегчения боли.

«Физической зависимости нестероидные противовоспалительные препараты, как правило, не вызывают. Однако в некоторых случаях может развиваться психологическая зависимость — в этом случае человек использует препараты не только для облегчения боли, но и превентивно», — заявил врач.

Довольно часто продолжительный прием обезболивающих является бесполезным занятием, поскольку наличие болей в течение долгого времени говорит о том, что человеку нужно пройти обследование и приступить к лечению патологии, которая вызывает дискомфорт, подытожил Маскин.

Полоса препятствий: как выжить в автомобильной пробке в жару
Решившие отдохнуть в Крыму туристы застряли на подъезде к полуострову

2 августа врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог «СМ-Клиники» Шота Каландия рассказал «Известиям», что высокая температура воздуха может стать причиной обострения сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечную недостаточность и гипертоническую болезнь. Врач предупредил, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в жару повышается риск развития сердечных приступов, инфарктов и инсультов. Поэтому им следует быть предельно осторожными. Также, по его словам, повышенное потоотделение может приводить к обезвоживанию организма и, как следствие, негативным последствиям для почек.

Кроме того, как предупредил терапевт, при обезвоживании снижается объем циркулирующей крови, что может привести к снижению кровяного давления в почечных артериях и, как следствие, снизить фильтрующую способность почек и привести к развитию осложнений. Поэтому людям с заболеваниями почек особенно важно контролировать режим питья и избегать дегидратации в жару.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023