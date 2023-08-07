Врач назвал риски при частом употреблении обезболивающих

Длительный и бесконтрольный прием обезболивающих может нанести большой вред организму. Об этом 6 августа рассказал главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин в беседе с «Газетой.Ru».

«Превышение длительности приема, указанной в инструкции, сопровождается риском нежелательных явлений — это могут быть нарушения работы желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы. Частое использование этой группы лекарств повреждает слизистую оболочку желудка, провоцируя хроническое воспаление и увеличивая риск развития язвенной болезни и желудочно-кишечных кровотечений», — сказал он.

Помимо этого, добавил врач, препараты оказывают влияние и на функцию сосудов, а также увеличивают вероятность возникновения и дальнейшего развития сердечно-сосудистых заболеваний — инфаркта, инсульта, тромбоза.

Продолжительное принятие нестероидных противовоспалительных лекарств может негативно повлиять на работу печени и почек, ввиду этого врачи с осторожностью прописывают их пациентам с почечной и печеночной недостаточностью, объяснил Маскин.

По его словам, вероятность развития осложнений повышается у людей, которые уже имеют хронические заболевания, а также у пожилых людей. Кроме того, прием таких препаратов может вызвать развитие резистентности — недостаточное количество стандартной дозы препарата для облегчения боли.

«Физической зависимости нестероидные противовоспалительные препараты, как правило, не вызывают. Однако в некоторых случаях может развиваться психологическая зависимость — в этом случае человек использует препараты не только для облегчения боли, но и превентивно», — заявил врач.

Довольно часто продолжительный прием обезболивающих является бесполезным занятием, поскольку наличие болей в течение долгого времени говорит о том, что человеку нужно пройти обследование и приступить к лечению патологии, которая вызывает дискомфорт, подытожил Маскин.

2 августа врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог «СМ-Клиники» Шота Каландия рассказал «Известиям», что высокая температура воздуха может стать причиной обострения сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечную недостаточность и гипертоническую болезнь. Врач предупредил, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в жару повышается риск развития сердечных приступов, инфарктов и инсультов. Поэтому им следует быть предельно осторожными. Также, по его словам, повышенное потоотделение может приводить к обезвоживанию организма и, как следствие, негативным последствиям для почек.

Кроме того, как предупредил терапевт, при обезвоживании снижается объем циркулирующей крови, что может привести к снижению кровяного давления в почечных артериях и, как следствие, снизить фильтрующую способность почек и привести к развитию осложнений. Поэтому людям с заболеваниями почек особенно важно контролировать режим питья и избегать дегидратации в жару.