Оторвались от хвоста: Русалочка вышла на сцену, Gunna сбежал от погони

Чернокожая Русалочка Холли Бейли бросает вызов Бейонсе, Питер Гэбриел отмечает суперлуние, а Gunna спасается от поклонниц. Ярких альбомов на этой неделе не подвезли, зато эффектных синглов и клипов хоть отбавляй. Поп, r’n’b, прог-рок, индастриал, рэп — наша подборка традиционно эклектична. «Известия» расскажут, почему эти релизы заслуживают вашего внимания.

Halle Bailey — Angel

После коммерческого успеха «Русалочки» Роба Маршалла и хайпа вокруг исполнительницы главной роли Холли Бейли старт сольной вокальной карьеры новоиспеченной звезды был лишь вопросом времени. Все-таки, как ни относись к решению Голливуда сделать героиню сказки Андерсена чернокожей, даже скептики отмечали, что девушка и обаятельна, и поет прекрасно. А раз так, то самое место ей на эстраде.

Первый же сингл Холли сполна демонстрирует ее данные и амбиции. Музыкальный материал очень неплох: это среднетемповая лирическая композиция с легким оттенком r’n’b и неожиданной, небанальной мелодией. Но по-настоящему интересной делает ее именно Холли, в припеве отправляя голос штурмовать высокие ноты. Получается прекрасно.

Пожалуй, пока у нее нет яркой индивидуальности, какой-то неповторимой манеры. Но козырем Холли может стать как раз сочетание уверенного звука r’n’b с девичьей хрупкостью, нежностью в противоположность таким «амазонкам», как Бейонсе.

И в клипе эти качества подчеркнуты: артистка здесь, кажется, и не выходит из амплуа Русалочки, в кадре мелькает водная гладь, а подтанцовка — сплошь в голубых нарядах.

Посмотрим, что будет дальше. Долго на одном образе не протянуть. Хочется верить, что Холли нас еще удивит.

Imanbek — No Sleep

Казахский диджей-самоучка Imanbek привлек всеобщее внимание, когда его ремикс песни SAINt JHN Rosas стал международным хитом и завоевал «Грэмми». Учитывая этот факт, а также успешное сотрудничество с Ритой Ора над альбомом Bang, он вполне мог бы рассчитывать на большую американскую карьеру.

Но Иманбек подписал контракт с российским лейблом Effective Music и вовсе не стремится на Запад. Более того, совсем недавно он выступил на Петербургском международном экономическом форуме, где представил трек, созданный на основе звуков реактора Ленинградской АЭС.

Впрочем, эксперименты экспериментами, а традиционную танцевальную музыку Иманбек выпускать не забывает. Вот и новый релиз артиста — образцовый летний поп-трек с заводным ритмом и эффектным женским вокалом (почему-то авторы не объявляют, чей именно голос здесь звучит).

Получился беззаботный номер, в котором под внешней оболочкой современного продюсирования скрывается типичный клубный саунд чуть ли не 1990-х или начала 2000-х. Сделан этот ретроэффект, очевидно, сознательно: Иманбек тонко играет на ностальгических струнах души слушателей. Но почему бы и нет, если получается хорошо?

Петр Налич — «Яджнавалки»

Петр Налич до сих пор у многих ассоциируется с песней и клипом Gitar — пародийной кустарной «цыганщиной», выпущенной любительским образом 15 лет назад, но почти сразу принесшей автору всероссийскую известность. Потом уже были участие в «Евровидении», учеба в Гнесинке на вокалиста, множество альбомов и саундтреков спектаклей.

И хотя Наличу больше не удалось создать песню, которая стала бы мемом, он доказал, что, во-первых, вполне заслуживает того успеха, который у него появился благодаря Gitar, а во-вторых, вовсе не собирается паразитировать на этом успехе и хочет идти вперед, пусть даже новые шаги и не дадут ему сопоставимой популярности.

Макси-сингл с забавным названием «Яджнавалки», конечно, тоже не станет суперхитом. Но все три вошедшие в него композиции — на редкость обаятельные и заслуживающие внимания. Как пояснил сам автор, песни создавались для спектакля «Дневник старого мастера» про Шиховскую фабрику музыкальных инструментов, где делались гитары для всего СССР. Может, поэтому гитарное сопровождение здесь доминирует, вырисовывая прихотливые мелодические узоры.

Однако еще интереснее вокал. И если в титульном треке и номере «Подкладка» голос артиста звучит, как в его старых песнях, да и настроение явно соответствует самоопределению музыкантов («Мы веселые бабури», — говорил Налич), то финальная лирическая «Всех или многих», как раз не вошедшая в спектакль, выбивается из этого ряда. Петр изображает диалог юноши и девушки на разных стадиях их отношений, демонстрируя уверенное владение фальцетом. Получается трогательно, забавно и немного грустно.

Peter Gabriel — Olive Tree (Bright Side Mix)

Мы уже не раз рассказывали про цикл «астрономических» синглов Питера Гэбриела. Напомним, с начала года основатель Genesis отмечает каждое полнолуние новой песней, выпускаемой в одном из двух вариантов — «светлом» или «темном» (чуть позже публикуется и второй). И, конечно, музыкант не мог пропустить суперлуние 1 августа и приберег для него, пожалуй, самый эффектный трек за всю историю проекта.

Olive Tree сочетает несочетаемое — дискотечный бит, живые инструменты и атмосферу прог-рока. Особенно хороши припевы, где звучание наполняется особой энергией и напоминает о лучших работах Гэбриела еще из прошлого века. Пока песня опубликована только в Bright Side Mix.

Как и в случае с прежними миксами «светлой стороны», за аранжировку отвечал Марк «Спайк» Стент, гуру музыкальной индустрии, завоевавший пять «Грэмми» и спродюсировавший кучу альбомов топовых звезд — от Леди Гаги и Эда Ширана до Бейонсе и Depeche Mode. Тем интереснее было бы отделить его вклад от Гэбриела и сравнить опубликованный микс Olive Tree с альтернативными вариантами (а их появится два — помимо Dark Side Mix публику ждет еще In-Side Mix). Но в любом случае пропускать очередную совместную работу двух мэтров не стоит.

Gunna — Rodeo dr

Релиз альбома A Gift & A Curse от Gunna разделил публику на тех, кто приветствовал возвращение рэп-звезды, и тех, кто не мог простить ему неоднозначного выхода из тюрьмы. Артист, подозреваемый в участии в преступной группировке, пошел на сделку со следствием и был выпущен на свободу, тогда как другие обвиняемые, в том числе Young Thug, рэпер и покровитель Gunna, остались за решеткой.

Впрочем, Gunna явно не чувствует себя виноватым и не собирается дистанцироваться от криминальных ассоциаций. В новом клипе Rodeo dr на одноименную песню из пластинки он сравнивает себя со знаменитым спортсменом и преступником О. Джей Симпсоном, погоню полиции за которым транслировали по телевидению в прямом эфире.

Вот и Gunna спасается на своей роскошной тачке — только не от правосудия, а от поклонниц. Те же изображают страсть к Гунне и пытаются остановить его, поднимая футболки (не сомневайтесь, всё, что надо, заблюрено, правила YouTube рэпер соблюдает более пунктуально, чем государственные законы). А в конце ролика побег Gunna обсуждают два парня в тюрьме. Намек на Тага со товарищи?

Atomic Heart, Vol.3 Original Game Soundtrack

На стримингах появился уже третий сборник музыки из игры Atomic Heart, которая выстрелила полгода назад во многом как раз благодаря саундтреку с нестандарным взглядом на советскую песенную классику (особенно зашел публике ремикс на «Комарово»).

Выпуск нового комплекта треков явно преследует коммерческую цель обратить внимание на состоявшийся в тот же день релиз первого дополнения к Atomic Heart — DLC получил название «Инстинкт истребления» и собрал неплохие отзывы геймеров и профильной прессы.

А вот меломаны вряд ли останутся удовлетворены. Из 19 свежих номеров лишь один представляет собой то, что все ждут от бренда: это хулиганская, парадоксальная версия «Прекрасное далеко» в индастриал-обработке группы Particles и с вокалом никому не известной, но отлично справившейся певицы с псевдонимом Кошечка. Всё остальное (больше часа звучания!) — инструментальные композиции, которые, видимо, отлично воспринимаются как часть игры, но едва ли имеют право на самостоятельную жизнь.

Плейлист «Известий»

В нашем еженедельном плейлисте — три композиции из обзора (сингл Иманбека, «Прекрасное далеко» из нового саундтрека к Atomic Heart и финальный номер релиза Петра Налича), а помимо этого еще две свежие записи: вторая часть Шестой симфонии Чайковского в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Валентина Урюпина и беззаботный трек из нового альбома звезды кантри Дина Миллера.