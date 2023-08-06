Депутат Европарламента указал на роль США в подрыве «Северных потоков»

Депутат Европейского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиан Кра заявил, что за диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП и СП-2) стоят США. На это он указал в воскресенье, 6 августа, на полях съезда АдГ в Магдебурге.

Как отметил Кра, трубопровод был взорван, что означает, что у всех на глазах была подорвана критическая инфраструктура, от которой зависит конкурентоспособность германской промышленности.

«Сейчас я имею по-прежнему достаточно контактов в США, чтобы мои американские друзья могли сказать мне: «Конечно, это были Соединенные Штаты, кто еще?» — сказал политик на съезде, трансляция которого велась на YouTube-канале партии.

4 августа член комитета бундестага по энергетике и защите климата от АдГ Штеффен Котре в беседе с «Известиями» заявил, что национальное расследование диверсий на газопроводах, которое ведут власти ФРГ, — это фейк, нацеленный на то, чтобы ни к чему не привести.

По словам парламентария, АдГ требует сотрудничества с российской стороной, однако федеральное правительство не хочет идти на этот шаг.

Тогда же первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил «Известиям», что Германия, Швеция и Дания в рамках своих национальных расследований предоставили лишь скупые данные касательно диверсий на газопроводах. Он отметил, что российская сторона при этом продолжит настаивать на транспарентном расследовании, причем с участием представителей от РФ, а также на том, чтобы «виновные были названы и понесли заслуженное наказание».

Россия направила запрос на проведение открытого заседания в СБ ООН по теме подрыва СП и СП-2 в начале июля. Российская сторона запросила тогда предоставить отчеты по расследованиям по факту диверсий представителей трех стран — Дании, Германии и Швеции.

В феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал итоги своего расследования, согласно которым к взрывам на газопроводах причастны США. Херш утверждает, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы.

Обе ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны в конце сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.