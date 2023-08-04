В бундестаге назвали фейком факт расследования взрывов на «Северных потоках»
Национальное расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», которое ведут власти ФРГ, — это фейк, нацеленный на то, чтобы ни к чему не привести. Об этом заявил «Известиям» член комитета бундестага по энергетике и защите климата от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ ) Штеффен Котре.
По словам парламентария, АдГ требует сотрудничества с российской стороной, однако федеральное правительство не хочет идти на этот шаг.
«Атака на «Северные потоки» отвечает интересам эколого-идеологической коалиции, которая сейчас находится у власти, поскольку теперь у нее есть козел отпущения для их безумных планов поэтапного отказа от использования природного газа», — пояснил политик.
Как подчеркнул Котре, при действующих властях ФРГ рассчитывать на восстановление газопроводов не стоит. «Разум возобладает» лишь после кардинальной смены правительства, добавил депутат бундестага.
Подрыв «Северных потоков» произошел в сентябре 2022 года. После этого три страны — Дания, Швеция и ФРГ — запустили национальные расследования диверсий, к которым не допускают российских специалистов.
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