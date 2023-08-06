В подмосковном Дмитрове загорелась фабрика по производству спорттоваров

В подмосковном Дмитрове на фабрике спортивных товаров в воскресенье, 6 августа, произошел крупный пожар. Как сообщили в пресс-службе МЧС, площадь возгорания составляет 500 кв. м.

«В 13:00 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Дмитров, село Синьково», — говорится в сообщении пресс-слжубы.

Отмечается, что к тушению привлечены пять единиц техники и 16 пожарных.

Другие подробности в настоящее время уточняются.

4 августа крупный пожар на двух складах с пластиком и резиной произошел в подмосковном городе Яхрома, рядом с Дмитровом. При локализации открытого горения было задействовано 55 человек личного состава и 18 единиц техники. Площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м. В результате возгорания пострадавших не было.