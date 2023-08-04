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Пожар на складах с пластиком и резиной в Подмосковье ликвидирован

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Фото: МЧС России
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В подмосковном городе Яхрома рядом с Дмитровом ликвидирован крупный пожар на складе с пластиком и резиной. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России в пятницу, 4 августа.

В ведомстве указывали, что при локализации открытого горения было задействовано 55 человек личного состава и 18 единиц техники.

Прокуратура по Московской области в Telegram-канале сообщила, что организована проверка по факту случившегося. Отмечалось, что площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м.

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Крупный пожар на двух складах у дома № 1 по Шлюзовому переулку в Яхроме случился ранее в этот день. В результате возгорания пострадавших нет.

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